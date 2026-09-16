Merz cancela viaje a Asamblea ONU mientras crece la presión por elecciones en Alemania

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, canceló un viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana, mientras enfrenta una presión cada vez mayor en el país durante una serie de difíciles elecciones regionales.

Un funcionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar un viaje que no había sido anunciado oficialmente, indicó el miércoles que Merz no viajará a Nueva York como estaba previsto inicialmente porque “se requiere su presencia en Berlín”. Se esperaba que Merz hablara ante la Asamblea General el próximo miércoles.

No se dijo por qué se requería su presencia en Alemania. Pero han aumentado las especulaciones acerca de que el cargo de Merz está en peligro tras la contundente derrota de su partido de centroderecha frente a Alternativa para Alemania, de ultraderecha, el 6 de septiembre en unos comicios en la región oriental de Sajonia-Anhalt. Esto ha mermado la autoridad del ya impopular canciller, mientras intenta sacar adelante reformas para reactivar la lenta economía alemana.

El domingo se celebran otras dos elecciones regionales: en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, otro estado oriental en gran medida rural, y en Berlín, la capital.

Se espera que la AfD obtenga avances significativos en ambas, aunque no tiene posibilidades realistas de llegar al poder en Berlín y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental enfrenta un desafío mucho más fuerte del actual gobernador de centroizquierda que el que supuso la formación de Merz en Sajonia-Anhalt.

Las perspectivas para la Unión Demócrata Cristiana de centroderecha de Merz son más sombrías 16 meses después de que el político, de 70 años, se convirtiera en el líder de Alemania. Podría perder la alcaldía de Berlín, que ostenta desde 2023, y, si las cosas salen muy mal, podría quedarse fuera por primera vez de una legislatura estatal si no logra al menos el 5% de los votos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, una región donde ya era débil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.