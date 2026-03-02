La guerra se amplía a milicias proiraníes mientras aviones de Israel y EEUU atacan Irán

Irán y milicias respaldadas por Irán lanzaron misiles el lunes contra Israel y estados árabes, e Israel y Estados Unidos atacaron objetivos en Irán mientras la guerra se expandía con declaraciones de desafío y advertencias de más bajas estadounidenses.

Mientras continuaban los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, el principal funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, prometió desafiante en X que “no negociaremos con Estados Unidos”.

En Irak, una milicia proiraní se atribuyó un ataque con dron dirigido contra tropas estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad, al día siguiente de afirmar que disparó contra una base estadounidense en Irbil, en el norte. Chipre informó de un ataque con dron contra una base británica en la nación insular mediterránea.

Israel y Estados Unidos bombardearon emplazamientos de misiles iraníes y atacaron su Armada, afirmando que habían destruido su cuartel general y varios buques de guerra. Más de 200 personas han muerto desde el inicio de los ataques, según líderes iraníes.

Mientras continuaba el bombardeo, Hezbollah dijo que había disparado misiles desde Líbano hacia Israel a primera hora del lunes en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y a “repetidas agresiones israelíes”, el primer ataque que el grupo armado se atribuye en más de un año. No hubo reportes de heridos ni de daños, e Israel dijo que interceptó un proyectil mientras varios cayeron en zonas abiertas.

Israel respondió con ataques contra Beirut e instó a los civiles de casi 50 aldeas del este y del sur de Líbano a evacuar ante la posibilidad de más ataques, lo que hizo que la gente huyera.

Irán ha estado disparando misiles contra Israel y estados árabes en una contraofensiva desde el ataque conjunto estadounidense-israelí del sábado que mató a Jamenei y a muchos altos funcionarios iraníes.

Los estados del Golfo han advertido que podrían tomar represalias contra Irán tras ataques que alcanzaron sitios clave y mataron al menos a cinco civiles, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que Washington “vengaría” las muertes de tres soldados estadounidenses que murieron en Kuwait.

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine”, manifestó Trump. “Así son las cosas”.

Trump ha instado a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno y, aunque también ha señalado que estaría abierto al diálogo con un nuevo liderazgo allí tras la muerte de Jamenei, sugirió el domingo que no se vislumbra un final para las operaciones militares.

“Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza, y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos”, dijo en un mensaje de video. “Tenemos objetivos muy firmes”, añadió, sin dar más detalles.

El ejército de Estados Unidos dijo que bombarderos furtivos B-2 atacaron las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 900 kilogramos (2.000 libras). Trump dijo en redes sociales que nueve buques de guerra iraníes habían sido hundidos y que el cuartel general de la Marina iraní había quedado “en gran medida destruido”.

Como indicio de que el conflicto podría arrastrar a otras naciones, Reino Unido, Francia y Alemania dijeron que estaban listos para trabajar con Estados Unidos para ayudar a detener los ataques de Irán, y un grupo de países árabes del Golfo dijo que se reservaba el derecho de responder a los ataques iraníes.

Los ataques del fin de semana fueron los segundos ataques combinados en ocho meses de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la guerra de 12 días del pasado junio, los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas aéreas de Irán, su liderazgo militar y su programa nuclear. Pero la muerte de Jamenei, que gobernó Irán durante más de tres décadas, crea un vacío de liderazgo, lo que incrementa el riesgo de inestabilidad regional.

___

Rising informó desde Bangkok y Abou AlJoud desde Beirut.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.