Kim Jong Un supervisa pruebas de misiles desde un destructor naval norcoreano

El gobernante norcoreano Kim Jong Un supervisó el fin de semana una nueva ronda de lanzamientos de prueba de misiles desde su preciado nuevo buque de guerra, donde además prometió reforzar las capacidades operativas de la Marina con su creciente colección de armas con capacidad nuclear, informó la prensa estatal el martes.

Kim observó el domingo las pruebas de dos misiles de crucero estratégicos y tres misiles antibuque desde su destructor Choe Hyon, el cual fue presentado por primera vez en abril de 2025, de acuerdo con el reporte del diario oficial norcoreano Rodong Sinmun.

Los misiles de crucero permanecieron en el aire durante más de dos horas, mientras que los misiles antibuque tuvieron un vuelo de más de 30 minutos a lo largo de trayectorias preestablecidas sobre las costas occidentales del país antes de alcanzar sus objetivos con precisión, señaló el diario.

La Agencia Central de Noticias de Corea, otro medio estatal, publicó fotos de Kim y otros altos funcionarios mientras observaban desde un muelle como uno de los proyectiles era disparado, dejando una estela de humo gris.

Kim también supervisó dos rondas de pruebas de misiles desde el Choe Hyon el mes pasado, cuando prometió acelerar el desarrollo de armamento nuclear de su marina. Tras las pruebas del domingo, afirmó que su gobierno seguía concentrado en " ampliar y consolidar sin cesar y sin límite" sus fuerzas nucleares y asignó nuevas tareas con el objetivo de afinar las capacidades de ataque nuclear y de respuesta rápida del país. También revisó los planes de los sistemas de armas para su tercer y cuarto destructor, que actualmente están en construcción en un astillero del occidente del país, indicó el Rodong Sinmun.

Kim ha elogiado el desarrollo del Choe Hyon como un paso importante en la ampliación del alcance operativo y las capacidades de ataque preventivo de sus fuerzas armadas. Según la prensa estatal, el buque está diseñado para transportar una variedad de sistemas, incluidas armas antiaéreas y antibuque, así como misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear.

Funcionarios y expertos surcoreanos sostienen que la embarcación probablemente se construyó con asistencia de Rusia, a medida que ambas naciones estrechan sus vínculos militares. Algunos especialistas, sin embargo, cuestionan si está lista para el servicio activo.

Corea del Norte presentó un segundo destructor de la misma clase en mayo del año pasado, pero la embarcación sufrió daños durante la botadura en el puerto de Chongjin, en el norte del país, desatando el enojo de Kim. El gobierno informó posteriormente que el barco, de nombre Kang Kon, fue botado nuevamente en junio tras una serie de reparaciones, pero expertos externos han puesto en duda que esté plenamente operativo.

Los medios estatales señalan que se tiene previsto que la construcción de un tercer destructor concluya a tiempo para el aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores en octubre.

Los lanzamientos desde el Choe Hyon del fin de semana se suman a una reciente serie de pruebas armamentísticas a medida que Corea del Norte busca expandir sus fuerzas con capacidad nuclear, en medio del deterioro de las relaciones y un prolongado congelamiento de la diplomacia con Corea del Sur.

Corea del Norte realizó una serie de pruebas la semana pasada que, según la prensa estatal, involucraron nuevo armamento como misiles balísticos con ojivas de bombas de racimo, mientras sus altos funcionarios se burlaban de las esperanzas de Corea del Sur de una mejora en las relaciones.

Kim ha suspendido cualquier diálogo significativo con Washington y Seúl desde que las labores diplomáticas con el mandatario estadounidense Donald Trump se vinieron abajo en 2019. Desde entonces ha adoptado una postura de línea dura hacia Corea del Sur, a la que ahora define como su adversario “más hostil”, y rechazó las ofertas de Estados Unidos para reanudar las conversaciones, instando a la Casa Blanca a dejar de lado su exigencia de desnuclearización como condición previa para cualquier negociación.

Rusia ha sido una prioridad en política exterior para Kim en los últimos años, y Corea del Norte ha enviado miles de soldados y grandes cargamentos de armamento en apoyo a la invasión rusa de Ucrania. También ha profundizado los lazos con China, el aliado tradicional de Pyongyang y su salvavidas económico, y durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, expresó la semana pasada su apoyo al impulso de Beijing por un “mundo multipolar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.