Kim critica ejercicios militares del Sur y EEUU mientras inspecciona su buque más poderoso

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, condenó las maniobras militares entre Corea del Sur y Estados Unidos y prometió una rápida expansión de sus fuerzas nucleares para contrarrestar a sus rivales, reportó el martes la prensa estatal, mientras inspeccionaba su buque de guerra más avanzado, equipado con sistemas capaces de portar armas nucleares.

La visita de Kim al puerto de Nampo, en el oeste del país, el lunes coincidió con el inicio de los ejercicios anuales a gran escala de verano de los ejércitos de Seúl y Washington para reforzar la preparación ante las crecientes amenazas norcoreanas. El Ulchi Freedom Shield, que los aliados describen como defensivo, movilizará a 21.000 soldados, incluidos 18.000 surcoreanos, para operaciones de puesto de mando simuladas por computadora y entrenamiento de campo.

Corea del Norte ha denunciado durante mucho tiempo los ejercicios conjuntos de los aliados como ensayos de invasión, y Kim los ha usado a menudo para justificar sus propias demostraciones militares y pruebas para expandir su programa de armas nucleares.

La península de Corea sigue en un estado técnico de guerra, dividida por la Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur.

Mientras inspeccionaba el buque de guerra Choe Hyon, un destructor de clase 5.000 toneladas presentado por primera vez en abril, Kim dijo que los ejercicios militares conjuntos de los aliados muestran hostilidad y su supuesta “voluntad de desencadenar una guerra”, según la Agencia Central de Noticias de Corea. Afirmó que las maniobras se han vuelto más provocadoras que antes al incorporar un “elemento nuclear”, lo que requiere que el Norte responda con contramedidas “proactivas y abrumadoras”.

“La situación de seguridad en torno a la RPDC se está volviendo más seria día a día y la situación imperante requiere que hagamos un cambio radical y rápido en la teoría y práctica militar existente y una rápida expansión de la nuclearización”, dijo la ACNC parafraseando a Kim, usando las iniciales del nombre formal del país, la República Popular Democrática de Corea.

El gobierno del nuevo presidente progresista de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien ha expresado su disposición a reparar lazos y reanudar el diálogo con el Norte, no respondió a los comentarios de Kim. El Ministerio de Defensa de Seúl dijo que no tenía nuevas evaluaciones inmediatas para compartir sobre las capacidades del buque de guerra norcoreano.

Funcionarios militares de Corea del Sur y Estados Unidos dicen que el Ulchi Freedom Shield se centrará en contrarrestar la amenaza nuclear y de misiles en avance norcoreanos e incluirá entrenamiento para disuadir el uso de armas nucleares por parte de Pyongyang y responder a sus ataques con misiles. El ejercicio también incorporará lecciones de conflictos recientes, incluida la guerra de Rusia en Ucrania y el enfrentamiento entre Israel e Irán, y abordará amenazas de drones, interferencias de GPS y ciberataques.

Kim: el destructor es clave para Armada con capacidad nuclear

Kim ha elogiado el desarrollo de su destructor naval, Choe Hyon, como un avance significativo hacia su objetivo de expandir el alcance operativo y las capacidades de ataque preventivo de su ejército con armas nucleares. La prensa estatal reportó que el destructor, que se está preparando para entrar en servicio activo el próximo año, está diseñado para manejar varios sistemas de armas, incluidas armas antiaéreas y antinavales, así como misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear.

El Norte presentó un segundo destructor de la misma clase en mayo, pero el buque sufrió daños durante una ceremonia de botadura fallida en el puerto nororiental de Chongjin, lo que provocó una reacción airada de Kim, quien calificó el fracaso de “criminal”. El Norte ha dicho que el nuevo destructor, llamado Kang Kon, fue relanzado en junio después de ser reparado, pero algunos expertos externos han cuestionado si está completamente operativo.

Durante la visita del lunes a Nampo, Kim también revisó los esfuerzos norcoreanos para completar un tercer destructor para octubre, dijo la ACNC. Mientras inspeccionaba el Choe Hyon, Kim expresó su satisfacción con el progreso de las pruebas de armas del buque de guerra y su sistema de operaciones integrado, diciendo que la modernización de la marina y el avance hacia capacidades nucleares están avanzando según lo planeado. Instruyó a los funcionarios para llevar a cabo pruebas de rendimiento en octubre, agregó la agencia.

Las tensiones en la península de Corea han empeorado en los últimos años a medida que Kim aceleró su programa nuclear militar e intensificó su acercamiento a Moscú tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Su gobierno ha rechazado repetidamente los llamados de Washington y Seúl para reanudar las negociaciones destinadas a reducir sus programas nucleares y de misiles, que se descarrilaron en 2019 tras una cumbre fallida durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

En su último mensaje a Pyongyang el viernes, Lee, quien asumió el cargo en junio, dijo que restaurar un acuerdo militar intercoreano de 2018 diseñado para reducir las tensiones fronterizas y pidió al Norte que responda a los esfuerzos del Sur para reconstruir la confianza y reactivar las conversaciones.

El acuerdo militar de 2018, alcanzado durante un breve período de diplomacia entre las Coreas, creó zonas de seguridad en tierra y mar y zonas de exclusión aérea sobre la frontera para prevenir enfrentamientos. Pero Seúl suspendió el acuerdo en 2024, citando tensiones por los lanzamientos de globos cargados de basura hacia su territorio desde el Norte, y reanudó actividades militares de primera línea y campañas de propaganda. El paso se produjo después de que Corea del Norte anunciase que no cumpliría más con el acuerdo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.