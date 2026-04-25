Kabul insta a regresar a afganos que ayudaron a EEUU en la guerra y están varados en Qatar

El Ministerio de Exteriores de Afganistán afirma que los afganos que ayudaron al esfuerzo bélico de Estados Unidos y se han quedado varados en Qatar con la esperanza de llegar a territorio estadounidense pueden regresar con seguridad a su país.

El portavoz del ministerio, Abdul Qahar Balkhi, realizó la declaración el sábado tras la aparición de reportes que apuntaban que el gobierno del presidente Donald Trump estaría en conversaciones para enviar a República Democrática de Congo a 1.100 afganos que asistieron a Washington durante su guerra en Afganistán y a familiares de militares estadounidenses.

Una organización llamada #AfghanEvac, que apoya los esfuerzos de reasentamiento de afganos, indicó el miércoles que funcionarios de Estados Unidos habían informado al grupo sobre conversaciones entre la Casa Blanca y República Democrática de Congo para acoger a los refugiados afganos que llevan un año en un limbo en el campamento As-Sayliyah, una base estadounidense en Doha.

El Departamento de Estado apuntó que está trabajando para identificar opciones para reasentar “voluntariamente” a los refugiados en un tercer país, pero no confirmó qué naciones se estaban contemplando.

Según #AfghanEvac, una de las alternativas ofrecidas a los refugiados era regresar a Afganistán, donde temen represalias o incluso la muerte a manos del Talibán —que gobierna el país desde la caótica retirada de las fuerzas lideradas por Washington en 2021— por haber trabajado junto a Estados Unidos durante la guerra de dos décadas.

El Ministerio de Exteriores de Kabul “reitera que Afganistán constituye la patria compartida de todos los afganos e invita a todos los afectados, así como a otros que se encuentren en una situación similar, (a) regresar a su patria, cuyas puertas permanecen abiertas para ellos, para que lo hagan con plena confianza y tranquilidad”, escribió Balkhi en su declaración.

El vocero añadió que “quienes tengan la intención de viajar a otro país podrán hacerlo en el momento oportuno a través de canales legales y dignos”. El departamento “está listo para interactuar con todos los países”, manifestó Balkhi, que agregó que el ministerio “subraya a todas las partes que no existen amenazas de seguridad en Afganistán, y que nadie está obligado a abandonar el país por motivos de seguridad”.

En una declaración conjunta publicada por #AfghanEvac en nombre de los residentes en el campamento As-Sayliyah, los afganos dijeron que no habían recibido información alguna de las autoridades estadounidenses acerca de las conversaciones para su posible reubicación, y que se habían enterado por la prensa. El estado de incertidumbre en el que han vivido les está pasando una factura severa, agregaron.

“Muchos de nosotros no estamos bien. La incertidumbre ha sido más de lo que algunos podemos soportar. Hay una profunda depresión”, indicó el grupo, que agregó que algunos tenían problemas de salud mental debido a la situación.

“Lo diremos claramente: no queremos ir a la República Democrática de Congo”, expresó el grupo, que alegó que “es un país inmerso en su propia guerra. Ya hemos tenido suficiente guerra. No podemos llevar a nuestros hijos a otra”.

El país africano ha sido golpeado por décadas de combates entre fuerzas gubernamentales y rebeldes respaldados por Ruanda en su región oriental.

Los afganos en el campamento en Doha dijeron que regresar a Afganistán tampoco era una opción. “Los talibanes matarán a muchos de nosotros por lo que hicimos por Estados Unidos”, apuntó la declaración. “Esto no es un temor. Es un hecho. Estados Unidos lo sabe, porque Estados Unidos es la razón por la que no podemos volver a casa”.

Las conversaciones sobre la reubicación, reportadas inicialmente por The New York Times, se producen más de un año después de que Trump suspendiera el programa de reasentamiento de afganos de su predecesor, el expresidente Joe Biden, como parte de una serie de órdenes ejecutivas para endurecer la política migratoria.

Esa política dejó a miles de refugiados que huyeron de la guerra y la persecución, y que habían pasado por un proceso de verificación para comenzar una nueva vida en Estados Unidos, que a veces duraba años, varados en lugares de todo el mundo, incluida la base en Qatar.

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Becatoros informó desde Atenas, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.