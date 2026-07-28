Comisionado de DDHH de la ONU exhorta a Israel a salirse del sur de Líbano

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó el lunes que Israel debe poner fin a su ocupación de amplias zonas del sur de Líbano y detener la demolición de viviendas, a pocos días de que funcionarios libaneses e israelíes sostengan otra ronda de conversaciones directas.

Türk habló con The Associated Press al concluir una visita a Líbano, la segunda en poco más de un año. Se reunió con funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil y libaneses desplazados por la guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah.

La visita se llevó a cabo aproximadamente una semana antes de que funcionarios libaneses e israelíes se reúnan en Roma para dialogar sobre la implementación de un acuerdo marco alcanzado el 26 de junio. Este estableció un plan para el despliegue de fuerzas militares libanesas en zonas del sur de Líbano y el retiro de las fuerzas israelíes, junto con el desarme de Hezbollah.

Hezbollah ha rechazado sostener conversaciones directas y dice que no depondrá las armas.

Türk señaló que algunas acciones israelíes en Líbano podrían equivaler a crímenes de guerra, en sintonía con críticas de otros grupos defensores de los derechos humanos por la destrucción generalizada de pueblos y aldeas, y por las decenas de trabajadores médicos y periodistas muertos.

“La demolición de este tipo enciende enormes alarmas sobre el apego al derecho internacional humanitario”, expresó Türk, al describir lo ocurrido como una “destrucción total” de viviendas civiles.

Israel ha dicho que sus ataques están dirigidos a personal e infraestructura de Hezbollah. Acusa al grupo de ocultarse entre civiles, y sostiene que sus soldados en partes ocupadas del sur de Líbano han descubierto depósitos de armas y redes de túneles pertenecientes al grupo.

El conflicto más reciente comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel tras los ataques de Estados Unidos e Israel en febrero que desencadenaron la guerra contra Irán. El gobierno israelí lanzó una campaña aérea y una invasión terrestre a territorio libanés, en la que han muerto más de 4.000 personas y 1,2 millones más han tenido que desplazarse. Las fuerzas armadas israelíes aún ocupan decenas de pueblos y aldeas en el sur de Líbano.

Türk, que radica en Ginebra, también se reunió con un equipo visitante de su oficina que investiga ataques en Líbano durante la guerra.

El presidente libanés Joseph Aoun, quien se reunió con Türk el lunes, indicó que Líbano sigue comprometido con el acuerdo, pero advirtió que la continua presencia militar de Israel y las demoliciones podrían “socavar su eficacia”.

Líbano “no aceptará violaciones continuas de sus disposiciones”, expresó Aoun durante la reunión, según lo citó su oficina.

El acuerdo incluye, de forma controvertida, la renuncia por ambas partes a emprender cualquier tipo de acción jurídica, una medida ampliamente criticada en Líbano.

Türk, quien también ha criticado a Hezbollah por sus ataques contra localidades del norte de Israel, pidió el fin de la ocupación israelí en el sur de Líbano y que las personas desplazadas regresen de forma segura a sus hogares.

“Conocí ayer a un hombre que me contó que regresó a su aldea en esta zona... al sur de esta así llamada línea amarilla”, narró. “Los israelíes estaban allí, le impidieron acercarse a ella y vio cómo la aldea fue demolida”.

Türk indicó que se había puesto en contacto con las autoridades israelíes, con la esperanza de realizar una visita similar, pero que no había recibido respuesta. Israel estuvo entre los 10 países que votaron en contra de nombrar a Türk para un segundo mandato, junto con Estados Unidos y Rusia, en la Asamblea General de Naciones Unidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.