Jefe de ayuda de la ONU advierte que los drones rusos amenazan a civiles y la ayuda en Ucrania

El uso cada vez más intenso de drones contra civiles y trabajadores humanitarios es un peligroso obstáculo para las operaciones de ayuda en Ucrania, afirmó el miércoles el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher.

Fletcher habló con The Associated Press en una entrevista tras una visita a la ciudad sureña de Jersón, donde fue testigo de cómo las comunidades allí están afrontando la situación mientras viven bajo la amenaza constante de drones rusos. Fletcher describió la visita a Jersón, dividida por el río Dniéper, que funciona como una línea de frente activa, como “bastante escalofriante”.

Las fuerzas rusas ocupan la orilla oriental, mientras que las fuerzas ucranianas controlan la orilla occidental. Desde el otro lado del agua, drones kamikaze y de vigilancia cazan y atacan de forma rutinaria a civiles, vehículos y el transporte público.

“Realmente nos da una idea de los peligros que tenemos por delante”, manifestó.

La amenaza también está dificultando que las organizaciones humanitarias lleguen a las personas que necesitan asistencia.

Fletcher habló después de asistir a una conmemoración por dos trabajadores humanitarios que habían muerto mientras realizaban su labor.

“Los drones son una amenaza real no solo para los civiles, sino también para los humanitarios que están aquí para protegerlos”, señaló Fletcher.

Indicó que los trabajadores de ayuda están protegidos por el derecho internacional humanitario y, aun así, vehículos humanitarios debidamente identificados han sido alcanzados. “Así que eso sí restringe lo que podemos hacer”, explicó.

Las organizaciones locales están particularmente expuestas. Más de dos tercios de las operaciones financiadas a través del fondo humanitario de Ucrania son llevadas a cabo por organizaciones locales, según Fletcher.

“Son ellos quienes nos están diciendo con más fuerza: no estamos protegidos”, comentó.

Fletcher dijo que la ONU necesita más de 2.000 millones de dólares para su respuesta humanitaria priorizada en Ucrania este año, y que el invierno figura entre sus mayores preocupaciones. Los daños a la infraestructura civil, incluidos los sistemas de electricidad, agua y gas, podrían volver a dejar a millones en situación de vulnerabilidad durante los duros meses invernales, lo que aviva el temor de una repetición de las severas condiciones del invierno pasado.

La ONU ha reducido drásticamente sus prioridades humanitarias en todo el mundo a medida que ha caído la financiación de los donantes. Fletcher indicó que la organización identificó inicialmente a 87 millones de personas que enfrentaban las necesidades humanitarias más graves, pero que esa cifra desde entonces ha aumentado a alrededor de 92 millones con el embate del ébola en África, el terremoto en Venezuela y otros conflictos.

La ONU está solicitando 23.000 millones de dólares para proporcionar asistencia que salve vidas a esas personas y había recaudado alrededor de 11.000 millones, dijo Fletcher.

Ucrania está relativamente bien financiada en comparación con muchas otras crisis, añadió, con aproximadamente el 70–75% de su requerimiento de financiación hiperpriorizado cubierto. Pero incluso una financiación completa del plan humanitario abordaría solo una parte de las necesidades de Ucrania.

Fletcher también admitió que recaudar dinero para las operaciones humanitarias se ha vuelto más difícil a medida que los gobiernos han redirigido cada vez más el gasto hacia la defensa y las prioridades internas.

“Estamos en un mundo más transaccional; yo diría, un mundo más egoísta”, expresó.

Fletcher dijo que la ONU ahora tiene que demostrar que está utilizando el dinero limitado de los contribuyentes de manera eficiente y estratégica.

“Tenemos que mostrar a los gobiernos que estamos gastando el dinero de sus contribuyentes de forma sensata, sabia, de manera priorizada”, sostuvo.

En una nueva y contundente evaluación publicada el miércoles, la ONU advirtió que 907 trabajadores de ayuda fueron víctimas de violencia el año pasado y que más de 1.000 han sido asesinados en tres años. Fletcher dijo que no podía tranquilizar a sus colegas respecto a que los responsables rendirán cuentas, basándose en cómo ha reaccionado la comunidad internacional.

Señaló que la rendición de cuentas debería ir más allá de identificar a la persona que ejecutó físicamente un ataque.

“Quiero ver investigaciones sobre las personas que dispararon el arma o pilotaron el dron”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.