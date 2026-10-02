Cazador de gemas halla en Arkansas un diamante que podría valer 1 millón de dólares

Jack Pearadin es el primero en admitir que su pasatiempo de cazar diamantes no le ha dado resultados, pese a que lleva más de una docena de años tamizando rocas.

Pero a principios de este año, el reservista de la Marina y un amigo suyo sacaron a paladas un diamante de seis quilates de un terreno en Arkansas donde hasta ahora ha encontrado más de 300 gemas. Y este no se parece a nada de lo que ha desenterrado antes: Pearadin asegura que algunos coleccionistas le han dicho que podría valer 1 millón de dólares.

Al menos un tasador con experiencia le dijo a The Associated Press que un diamante de ese tamaño y calidad podría valer una cuarta parte de esa cifra, lo que, aun así, sería un hallazgo impresionante.

“¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!”, exclamó Pearadin mientras transmitía en vivo el descubrimiento en TikTok. “¡Santo cielo, tenemos uno grande!”, gritó después de enjuagar la grava de un balde y volcar el montón sobre una mesa para dejar al descubierto las facetas brillantes de un diamante de 6,03 quilates.

Con un tamaño aproximado al de una uña, es el diamante más grande encontrado este año en el Parque Estatal Crater of Diamonds. Se han descubierto más de 37.000 diamantes desde que la antigua mina de diamantes a cielo abierto pasó a formar parte de un parque estatal en 1972.

“Uncle Sam”, el diamante más grande hallado en el parque, pesó 40 quilates

El parque cobra una tarifa de entrada de 15 dólares para llenar un balde de 5 galones con rocas, y las personas pueden quedarse con cualquier piedra preciosa que encuentren. La mayoría son pequeñas y quizá valen unos pocos cientos de dólares. El diamante más grande jamás desenterrado en Estados Unidos, una piedra de 40,23 quilates llamada Uncle Sam, fue encontrado en el parque en 1924.

Pearadin, originario de Missouri, ha probado suerte en el parque desde 2013, e incluso se mudó a la cercana Murfreesboro para apoyar su afición. “Me gusta tanto”, le comentó a The Associated Press. Ha vendido la mayoría de sus diamantes en internet.

La mayoría de los 400 a 800 diamantes que se encuentran en el parque cada año pesan alrededor de un cuarto de quilate, según la intérprete del parque Sarah Bivens. Pero ha habido algunos más grandes, señaló el subdirector del parque Waymon Cox: en 2020, un gerente de banco de Arkansas encontró un diamante de 9 quilates, y en 2024 un francés desenterró un diamante de 7 quilates.

Los diamantes se encuentran en pocos lugares de Estados Unidos

Los diamantes se cristalizan bajo una presión y un calor enormes en las profundidades de la Tierra y luego son expulsados a la superficie por la actividad volcánica, antes de ser dispersados por el agua o el viento. Estos diamantes naturales suelen ser opacos y de formas extrañas, y pierden alrededor del 25% de su peso cuando se cortan y pulen hasta convertirse en lo que vendería un joyero, de acuerdo con Nathan Renfro, gerente sénior del Instituto Gemológico de América.

Renfro explicó que Estados Unidos tiene solo dos yacimientos primarios conocidos de diamantes —lugares donde columnas de roca volcánica que alguna vez estuvo fundida han llegado a la superficie—: Crater of Diamonds y Kelsey Lake, en Colorado, donde el terreno fue recuperado después de que una operación minera comercial quebró hace años.

Actualmente, eso hace que el parque de Arkansas sea uno de los únicos lugares del mundo donde cualquiera puede buscar diamantes y llevarse sus hallazgos.

“Es una operación bastante notable que esté disponible para el público”, señaló Renfro. “La mayoría de las minas de diamantes tienen una seguridad extremadamente alta”.

Entonces, ¿por fin Jack podrá conseguir una gran recompensa?

Un diamante típico de 0,17 quilates del parque puede venderse por alrededor de 700 dólares, dijo la tasadora certificada de gemas Laura Stanley, en Little Rock. Pero un diamante amarillo de seis quilates de alta calidad del parque puede venderse por unos 250.000 dólares, indicó, en parte por su origen.

“Son una entidad propia”, sostuvo Stanley. “Es el único lugar de Estados Unidos donde puedes ir a encontrar tu propio diamante y no puedes compararlo con un diamante de ningún otro lugar”.

El cristal Uncle Sam fue cortado y pulido hasta convertirse en un diamante de 12,42 quilates que fue obsequiado al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, donde está en exhibición en la muestra “Great American Diamonds”.

Pearadin bautizó a su hallazgo más reciente y más grande como “American Dream” (“Sueño americano”).

“Es simplemente este enorme y precioso diamante amarillo”, dijo Pearadin. Planea dividir las ganancias con el también buscador de gemas Michael Schumacher, de Wisconsin, quien ayudó a llenar el balde que contenía la piedra, y abrir su propia mina de cristales.

___

Turbay es miembro de Report for America para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.