Quavo habla de nuevo álbum, paternidad, "Hotel Lobby" viral y proyecto de Migos con Offset
Quavo ha pasado gran parte de su carrera marcando tendencias. Hoy en día, está más centrado en lo que perdurará.
El rapero nominado al Grammy sigue adelante con la paternidad, la sanación y un sentido de propósito. Ahora, como padre de una niña, afirma que el crecimiento está en el corazón de su nuevo álbum, “QRÖMELIFE”, que sale el viernes. La propuesta de 14 canciones tiene como productor ejecutivo a Pharrell Williams, de quien Quavo asegura que lo ayudó a aislarse del ruido y a volver a los instintos melódicos que lo convirtieron en una voz definitoria con el grupo de rap Migos.
El álbum incluye colaboraciones de Justin Timberlake, Tyler, The Creator, A$AP Rocky, Future y Lil Baby. También reúne de nuevo a Quavo con Offset después de que ambos repararan su relación tras una ruptura pública en 2022 y se acercaran más en los años posteriores a la muerte del sobrino de Quavo y también integrante de Migos, Takeoff.
“QRÖMELIFE” llega mientras la actuación de Quavo y Takeoff de 2022 de “Hotel Lobby” alimenta una avalancha de videos generados por la IA con todo tipo de figuras, desde Barack y Michelle Obama y Spider-Man hasta las estrellas del fútbol Erling Haaland y Jude Bellingham, e incluso perros y gatos.
En una entrevista con The Associated Press, Quavo habló sobre el significado detrás de “QRÖMELIFE”, cómo Pharrell lo ayudó a desconectarse del algoritmo, el resurgimiento viral de “Hotel Lobby” y un nuevo proyecto de Migos.
Los comentarios fueron editados para una mayor claridad y brevedad.
AP: ¿Qué significa “QRÖMELIFE” para ti? ¿Cómo se ve eso realmente como un estilo de vida?
QUAVO: Cuando se trata de un estilo de vida, es una forma de vivir. Cuando te levantas, tienes que ir a trabajar todos los días, y pasó algo en tu vida, pero aun así tienes que ir a cumplir ese horario de nueve a cinco, entras en qrome. Ese es tu estado qrome.
Siento que Dios te pone en esos estados para hacerte qrome. Está en tus cromosomas. … Todo el mundo pasa por altibajos, pero ¿qué es lo que va a hacer que salgas fuerte? ¿Qué es lo que va a hacer que salgas qrome?
AP: Hablaste de que convertirte en padre cambió “el motivo por la misión”. ¿Cómo te ha cambiado la paternidad?
QUAVO: Tienes bocas que alimentar. Tienes personitas tuyas que te admiran. ¿Qué vas a hacer para sumar o para quitar de lo que no aprendiste de tus padres, o de lo que no tuviste?
Por ejemplo, yo no tuve papá. Así que, para mí, ser padre es importante porque mi papá murió cuando yo tenía 4 años… Solo quiero estar ahí en cada paso del camino.
AP: ¿Qué sacó Pharrell de ti mientras hacías este álbum?
QUAVO: Simplemente, desafiar mi versatilidad. El Quavo de “Stir Fry”, el Quavo de “Congratulations”, el Quavo de “Apeshit”.
Dominas eso con uno de los mejores productores de todos los tiempos. … A veces el alumno supera al mentor. Pero en este caso, todavía hay años luz. Tengo que alcanzarlo desde el punto de vista empresarial.
AP: “Hotel Lobby” se ha convertido en un enorme fenómeno de IA. ¿Alguna vez imaginaste que tú y Takeoff, de pie en esa habitación naranja, compartiendo un micrófono, se convertirían en este momento viral cuatro años después?
QUAVO: Yo lo veo simplemente como Dios. Al perder a (Takeoff), solo sé que está en un lugar mejor. Y luego atravesar esto en un momento como este, la semana antes de que lance mi álbum. ... Y entonces pega esto.
Simplemente me hizo saber algo como: “Hermano, estoy aquí. Estoy aquí contigo. Te respaldo”.
Lo viral de esto me hizo sentir que era algo más grande que solo un clic de un botón o una sensación de internet. Todo el mundo simplemente empezó a hacerlo, hermano. Desde lo corporativo de lo corporativo hasta la calle.
Estoy orgulloso de ello. Te agradezco por mantener vivo a mi hermano y su nombre.
AP: A algunos fans les encantan los videos. Otros se sienten incómodos al ver que la IA manipula la imagen de Takeoff después de su muerte. ¿Dónde está la línea para ti entre celebrar su legado y pasarse de la raya?
QUAVO: No puedes controlarlo. No puedo pasarme todo el día tratando de encontrar a alguien que tiene un teléfono en la mano o está sentado detrás de un escritorio. No me ayuda mentalmente. No me ayuda emocionalmente.
Cuando lo veo, solo digo: “Está bien”, y sigo. Tienes que ser fuerte para poder ver cosas y seguir adelante.
AP: Has hablado de hacer eventualmente un último proyecto final de Migos. ¿Qué significaría para ti ahora otro álbum de Migos?
QUAVO: Significa el mundo para mí. Obviamente, nos falta uno, y no será lo mismo sin él.
He tenido el honor de ser su tío desde los 3 años. Así que, solo por tener esa relación con él y saber cómo se mueve y cómo piensa, como que siento que está en mi cuerpo.
Hablo con él sobre eso. Le digo: “No quiero hacerlo si tú no tienes la visión para ello”.
Sé que puedo tomar la música que él tiene y dejar listo el álbum de Migos. Solo depende de cómo queramos honrar el legado. Porque quiero que esta música nos beneficie a nosotros y al patrimonio.
AP: Cuando tú y Offset trabajan ahora en música de Migos, ¿cómo hacen algo que todavía se sienta como si fueran los tres?
QUAVO: Estamos cocinando ahora mismo, y la química siempre va a estar ahí. Siempre aprendimos a hacer cuatro, cinco, seis canciones por nuestra cuenta y traérnoslas entre nosotros. Pero ahora mismo, simplemente estamos vaciando las bolsas y viendo qué podemos armar.
AP: ¿El trabajo que has hecho a través de Rocket Foundation te ha ayudado a procesar tu propio duelo?
QUAVO: Me ayudó a darme cuenta de que esto le puede pasar a cualquiera. Te sentirías de alguna manera, pero no lo sientes hasta que te toca de cerca.
Y cuando te toca de cerca, yo pensé que cuando me pasara a mí, todo el mundo se iba a detener. Pero siguió.
Puedes meterte en un hoyo y no hacer nada, o puedes ponerte de pie e intentar cambiar y hacer algo.
Al ver a otras familias pasar por lo que yo paso, siento que me estoy convirtiendo en este superhéroe para ser terapeuta de una familia cuando yo necesito un terapeuta.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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