Qué saber sobre las elecciones en Israel

Las elecciones en Israel son ampliamente consideradas un referéndum sobre el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en el país, Benjamin Netanyahu, quien está enfrascado en una reñida contienda con Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor militar.

Sin embargo, los israelíes no votan por individuos, sino por partidos, que luego forman alianzas para crear una coalición mayoritaria.

Ningún partido ha ganado jamás una mayoría en el parlamento, conocido como la Knéset.

Es probable que el forcejeo por el poder entre partidos pequeños y grandes comience después de que cierren las urnas tarde el martes para lograr una coalición de gobierno y nombrar al próximo primer ministro. Ese proceso podría tardar semanas e incluso meses.

Estos son algunos puntos clave sobre las elecciones en Israel:

Impacto duradero de los ataques del 7 de octubre

Estas elecciones se celebran con el telón de fondo del trauma provocado por el ataque encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 251, y las posteriores guerras en Gaza y otras localidades.

El día más mortífero en la historia de Israel ocupó un lugar destacado en las campañas. Los israelíes se han centrado en el fracaso que permitió la masacre y en la carga sobre la sociedad del servicio militar obligatorio, más que en la situación humanitaria en Gaza.

Alrededor del 68% de los israelíes judíos afirma que sus actitudes respecto a ese día son un factor central para decidir a qué partido apoyar, según el Instituto de Democracia de Israel, un centro de estudios de Jerusalén.

Netanyahu se ha resistido a los llamados para crear una comisión de investigación y sigue adoptando un tono belicista en todos los frentes, incluido Irán. La oposición se centra en su papel en el colapso de la seguridad del 7 de octubre y en sus esfuerzos por eximir a los judíos ultraortodoxos del servicio militar, una política que ha enfurecido a la mayoría laica en un momento de guerras prolongadas.

Una grieta en la sociedad israelí: Quién presta servicio militar obligatorio

Mientras el país se mantiene en pie de guerra en medio frágiles treguas, cerca de una cuarta parte de los votantes judíos encuestados por el Instituto de Democracia de Israel situó el servicio militar obligatorio como un factor clave para decidir a qué partido apoyar.

Las coaliciones de Netanyahu han dependido de partidos ultraortodoxos que exigen exenciones del servicio militar obligatorio para los jóvenes que se dedican a estudios religiosos.

El rival de Netanyahu, Eisenkot —quien perdió a su hijo y a dos sobrinos en combate en Gaza— ha prometido poner fin a las exenciones para los religiosos.

Líderes de los partidos en disputa

Más de una treintena de partidos compiten en las elecciones, y se calcula que alrededor de una docena obtendrá suficientes escaños para entrar al parlamento.

Netanyahu, de 77 años, lidera el nacionalista Likud, el partido más grande. Su legado está en juego.

Eisenkot, de 66 años, pasó cuatro décadas ascendiendo en las filas del ejército. Ahora encabeza el mayor partido de la oposición —el centrista Yashar (que se traduce como "recto" u "honesto")— tras entrar en política en 2022.

Otros candidatos destacados incluyen a Naftali Bennett, un ex primer ministro de 54 años y antiguo asistente de Netanyahu, que ha formado una candidatura conjunta con su socio centrista, Yair Lapid.

Itamar Ben-Gvir, de 50 años, es el ministro de Seguridad Nacional de Israel y líder de un partido ultranacionalista de extrema derecha en la coalición actual.

Yair Golan, de 64 años, es un exgeneral que lidera a los Demócratas, un partido de centroizquierda que favorece el establecimiento de un Estado palestino.

La cuestión palestina acapara titulares globales, pero no figura mucho en la campaña israelí

Los israelíes se oponen en gran medida a un Estado palestino.

Netanyahu ha acusado a sus oponentes de planear establecer un Estado palestino con su eslogan "Yamín o Falestín" (“Derecha o Palestina”). Pero ningún candidato importante ha defendido un regreso al proceso de paz aunque la oposición sí se ha pronunciado en contra de la violencia de colonos en Cisjordania.

Incluso Mansour Abbas, un político árabe palestino que lidera Ra’am, el primer partido encabezado por árabes que se unió a una coalición de gobierno en 2021, no se está centrando en el conflicto israelí-palestino sino en la delincuencia en las comunidades árabes. Abbas también ha nombrado a un político judío como su adjunto, en un intento de presentarse como un posible socio en la próxima coalición.

Tras informes de una alta participación temprana en la votación, Netanyahu, notorio por usar tácticas de miedo para movilizar a su base, instó a sus simpatizantes a abandonar sus planes cotidianos y “acudir en masa a las urnas” después de emitir su propio voto.

“No podemos dejar esta batalla en manos de la izquierda y de los partidos árabes, que buscan poner fin al Estado judío", declaró el mandatario. "Eso es lo que está en juego: asegurar el Estado judío, garantizar nuestra seguridad y salvaguardar nuestro futuro”.

Las elecciones tendrán repercusiones internacionales

La alianza de larga data entre Estados Unidos e Israel se ha puesto a prueba por la guerra con Irán, que ambos países lanzaron juntos el 28 de febrero. Las conversaciones regionales continúan, mientras muchos en Irán están inquietos ante un posible regreso a una guerra total.

El presidente estadounidense Donald Trump respaldó la reelección de Netanyahu la semana pasada, lo que dio un impulso al primer ministro. Las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos son el 3 de noviembre, e Israel —desde su trato a los palestinos hasta su conducta en Gaza— figura de manera destacada en la campaña. La guerra con Irán también es impopular en Estados Unidos y amenaza con debilitar el apoyo a los republicanos.

La imagen de Israel se ha desplomado en gran parte del mundo como resultado de su guerra en Gaza. Existe una orden de arresto internacional contra Netanyahu. Grupos de derechos y funcionarios de la ONU han acusado a Israel de cometer genocidio, algo que el país niega enérgicamente.

El próximo gobierno podría enfrentar una tarea difícil para reparar la imagen internacional de Israel y sus relaciones con el resto del mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.