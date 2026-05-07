Antes de la visita de Trump, China dice que lazos con EEUU siguen estables pese a "disrupciones"

El principal diplomático de China afirmó el jueves que los lazos con Estados Unidos se han mantenido en general estables pese a “muchos giros y disrupciones”, e instó a ambos países a encontrar una manera de contribuir a la paz mundial, una semana antes de la visita prevista del presidente Donald Trump.

Durante una reunión con miembros de una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el senador Steve Daines, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, atribuyó a los presidentes Xi Jinping y Trump el mérito de “ayudar a orientar el rumbo de las relaciones bilaterales en momentos críticos”.

“En el último año, las relaciones entre China y Estados Unidos han atravesado muchos giros e interrupciones, pero aun así hemos logrado mantener la estabilidad general”, manifestó Wang.

Daines, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y firme partidario de Trump, coincidió y señaló que ambos países deberían buscar estabilidad.

“Creo firmemente que queremos desescalar, no desconectarnos. Queremos estabilidad, queremos respeto mutuo”, expresó.

Daines añadió que, después de que los líderes se reúnan la próxima semana, “quizá podríamos ver que se compren más aviones Boeing, algo que sé que nos gustaría ver”.

El senador también reconoció los esfuerzos de China para ayudar a reducir las tensiones en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz. Indicó que la reunión de Wang el miércoles con el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, era prueba del compromiso de China.

Antes de la visita de Trump a China, programada para el 14 y 15 de mayo, el gobierno de Estados Unidos ha estado presionando a Beijing para que use su influencia con Irán a fin de reabrir el estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye el 20% del petróleo mundial.

Fue el segundo viaje de Daines a China desde que Trump asumió el cargo el año pasado. Anteriormente visitó el país en marzo de 2025, cuando ambas naciones estaban enfrascadas en fricciones por los aranceles comerciales y los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de fentanilo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.