Intentan rescatar a trabajador atrapado en torre medieval que colapsó parcialmente en Roma

Los bomberos tratan de rescatar a un trabajador atrapado durante horas bajo los escombros de una torre medieval que colapsó parcialmente el lunes durante trabajos de renovación, en el corazón de la capital de Italia.

El incidente dejó gravemente herido a otro trabajador.

Los bomberos enfrentaron una tarea compleja ya que la estructura continuaba cediendo cuando intentaban acercarse al trabajador atrapado a través de una ventana del primer piso, lo que los obligó a retirarse en escaleras aéreas telescópicas en una nube de humo. Otro intento con dos escaleras también fue abortado, y se envió un dron en su lugar.

Tres trabajadores fueron rescatados ilesos después del colapso inicial al mediodía, y uno de ellos fue hospitalizado en estado crítico, dijo el portavoz de los bomberos Luca Cari. De momento no hay reportes sobre su condición. Ningún bombero resultó herido en la operación en curso.

El principal funcionario de seguridad de Roma, el prefecto Lamberto Giannini, dijo que había "señales de vida" del trabajador atrapado y que los bomberos habían logrado darle alguna protección durante un intento de rescate anterior.

Giannini calificó la situación de "muy compleja" e indicó que se estaba llevando otro equipo al lugar.

“Será una operación muy larga. Debemos tratar de salvar a esta persona al mismo tiempo que mitigamos los enormes riesgos para quienes están tratando de salvarlo”, explicó Giannini a los periodistas.

Cientos de turistas observaron cómo los bomberos utilizaron una escalera móvil y llevaron una camilla al nivel superior de la Torre dei Conti durante el primer intento de rescate. De pronto, otra parte de la estructura colapsó parcialmente, levantando una nube de escombros y obligando a los bomberos a descender rápidamente por la escalera.

Queen Paglinawan estaba trabajando en una heladería cercana cuando escuchó los dos fuertes ruidos en rápida sucesión.

“Estaba trabajando cuando escuché algo como una caída, y luego vi la torre colapsar de manera diagonal”, dijo Paglinawan, de 27 años, al momento en que otro colapso ocurría de fondo.

La estudiante alemana Viktoria Braeu pasó por la escena justo cuando ocurrió el colapso parcial durante el intento de rescate de los bomberos.

“Estábamos justo en el Coliseo... y caminábamos en busca de algo para comer... Y justo cuando comentábamos que 'probablemente no pasará mucho tiempo para que se caiga', simplemente comenzó a derrumbarse”, narró Braeu, de 18 años.

La Torre dei Conti fue construida en el siglo XIII por el papa Inocencio III como residencia para su familia. La torre sufrió daños durante un terremoto en 1349 y derrumbes posteriores en el siglo XVII.

Reportes de los medios italianos indicaron que tanto el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, como el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, estaban en el lugar, pero no hablaron con los periodistas.

“Los bomberos arriesgaron sus vidas con el segundo colapso. Estamos preocupados por el trabajador que sigue atrapado”, dijo Federico Mollicone, presidente de la comisión parlamentaria de cultura.

