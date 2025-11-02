Multimillonario dona $100 millones de dólares para reconstruir hospital israelí atacado por Irán

El multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams anunció el domingo que está donando 100 millones de dólares para reconstruir un hospital israelí que sufrió graves daños por un misil iraní en junio.

Adams anunció la donación al Centro Médico Universitario Soroka durante una reunión del gabinete israelí. Soroka, que atiende la región del desierto del Néguev en el sur de Israel, fue alcanzado por un misil el 19 de junio durante la guerra de 12 días con Irán.

"Nuestra respuesta a Irán es reconstruir más grande y mejor", declaró Adams. "En el mismo lugar donde cayeron los misiles, construiremos en Beersheba, la capital del Néguev, un hospital de última generación que será uno de los más avanzados en el Oriente Medio".

La donación es parte de una iniciativa más amplia de 1.000 millones de shekels (300 millones de dólares) para mejorar el sistema de salud en el sur de Israel, incluyendo la construcción de una nueva torre fortificada en el hospital. Los costos se dividirán equitativamente entre la donación de Adams, el gobierno y Clalit Health Services, una aseguradora israelí.

Adams, quien ha apoyado varias causas en Israel, muchas de ellas en deportes, medicina y educación, es copropietario del equipo de ciclismo Israel Premier Tech, que anunció el mes pasado que cambiaría de nombre y se alejaría de su identidad nacional.

Tomó esta medida después de ser excluido de una carrera en Italia por preocupaciones sobre protestas propalestinas y después de que la Vuelta a España fuera repetidamente interrumpida por protestas contra el equipo debido a la guerra de Israel en Gaza.

En ese momento, Adams manifestó que ya no tendrá "un papel activo" en el equipo.

