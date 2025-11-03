Rumania firma acuerdo con empresa de defensa alemana para construir planta de pólvora

Rumania, miembro de la OTAN, firmó un acuerdo el lunes con la empresa de defensa alemana Rheinmetall para construir una fábrica de pólvora en el centro del país, en un momento en que Europa se apresura a rearmarse ante una Rusia cada vez más provocativa.

Luego de firmar el acuerdo, el primer ministro de Rumania, Ilie Bolojan, elogió la empresa conjunta entre el Estado rumano y el mayor productor de armas de Europa como una señal de que Rumania está "emergiendo como un actor con potencial en la industria de defensa del sureste de Europa".

Se prevé que la construcción de la planta de 535 millones de euros (616 millones de dólares) en la ciudad de Victoria, en el condado Brasov, comience en 2026, tome tres años para completarse y genere alrededor de 700 empleos locales, destacó. Rumania buscará financiar parte de sus contribuciones a través del mecanismo SAFE europeo para fomentar la preparación en defensa.

"Después de muchos años en los que nuestra industria de defensa tuvo poca demanda, Rumania está entrando en una nueva etapa debido a la situación de seguridad en Europa del Este", expresó Bolojan. "Me alegra que Rheinmetall nos vea como un socio importante y serio y esté fortaleciendo su presencia en Rumania".

El CEO de Rheinmetall, Armin Papperger, afirmó que la pólvora de munición que se producirá en la fábrica "es necesaria en todo el mundo y especialmente en Europa", y convertirá a Rumania en un elemento clave en el ecosistema de defensa del continente.

"La estrategia es hacer de Rumania una parte integral del ecosistema europeo. Rumania también será una parte integral del ecosistema de la OTAN", señaló Papperger.

Desde que Rusia lanzó su invasión total de Ucrania en 2022, Rumania ha desempeñado un papel cada vez más destacado en la OTAN. Ha donado un sistema de misiles Patriot a Ucrania y ha abierto un centro internacional de entrenamiento para pilotos de jets F-16 de países aliados, incluida Ucrania.

