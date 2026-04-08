Indonesia extradita a España a un escocés acusado de liderar una organización criminal

Las autoridades indonesias extraditaron el miércoles a España un presunto jefe criminal escocés, después de que su traslado se retrasara varias veces mientras la policía avanzaba en una investigación, informaron funcionarios.

Steven Lyons, de 45 años, descrito por las fuerzas del orden como una figura de alto rango en una organización criminal internacional, fue trasladado en avión desde Indonesia a Ámsterdam a primera hora de la mañana del miércoles, indicó Husnan Handano, portavoz de la oficina de inmigración de la isla de Bali.

Desde allí, sería trasladado posteriormente a España para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, agregó Handano.

Lyons fue detenido el 28 de marzo al llegar al Aeropuerto Internacional Ngurah Rai de Bali procedente de Singapur, después de que el sistema de inmigración de Indonesia lo detectara mediante una Notificación Roja de Interpol emitida a solicitud de España. Una Notificación Roja es una alerta internacional que busca la detención de un sospechoso para su extradición.

Se le señala como líder de la familia criminal Lyons, y estaba buscado por las autoridades en España y Reino Unido. Figuraba en la lista de buscados de España desde hace unos dos años, tras un asesinato ocurrido allí en 2024.

El jefe de la Policía de Bali, Daniel Adityajaya, afirmó que la detención de Lyons formó parte de una investigación conjunta en la que participaron autoridades de Indonesia, España y Escocia.

La policía en Indonesia sostiene que Lyons encabezaba una red criminal transnacional, que operaba desde Escocia, y que controlaba rutas de tráfico de narcóticos entre España y el Reino Unido. Las autoridades también sospechan que el grupo lavaba dinero a través de empresas pantalla en Europa y Oriente Medio, así como en España, Escocia, Inglaterra, Dubái, Qatar, Baréin y Turquía.

Antes de su detención en Bali, la policía en Escocia y España realizó redadas vinculadas a la investigación que derivaron en múltiples arrestos. Otros sospechosos fueron detenidos en Turquía, Holanda y Emiratos Árabes Unidos.

Lyons llegó a Bali con dos acompañantes que se cree que aún permanecen en la isla, aunque Lyons dijo a las autoridades que viajó solo, señaló Bugie Kurniawan, jefe de la oficina de inmigración de Bali. Explicó que la oficina de Interpol de España los ha identificado como miembros del mismo cártel criminal, pero no son objetivo de ninguna orden de arresto ni de Notificaciones Rojas de Interpol.

El portavoz de la Policía de Bali, Ari Sandy, se negó a hacer comentarios sobre la investigación.

Medios escoceses han informado que Lyons sobrevivió a un tiroteo en Glasgow en 2006 en el que murió su primo. Posteriormente se mudó a España y, con el tiempo, se estableció en Dubái. El año pasado, su hermano y un asociado murieron baleados en lo que las autoridades describieron como un presunto ataque entre bandas en un bar frente a la playa en Fuengirola, en el sur de España.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.