Incursión israelí en sur de Siria enfrenta resistencia de aldeanos

Mientras tropas y vehículos israelíes entraban en la localidad de Abdin en el sur de Siria, los residentes bloquearon las carreteras con rocas, y algunos jóvenes y niños lanzaron piedras para hacer retroceder a la patrulla militar.

Las tensiones en esta parte del país, creadas por una zona de amortiguamiento ocupada por fuerzas israelíes, se han recrudecido hasta convertirse en violencia en los últimos días, lo que ha dejado a los residentes temerosos de una mayor escalada. Los habitantes de Abdin, situada cerca de una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU y ahora controlada por tropas israelíes, intentaron resistir una incursión militar el domingo.

Los residentes afirmaron que las tropas israelíes dispararon tiros de advertencia contra muros y entre los manifestantes enfurecidos, antes de disparar proyectiles de artillería contra la aldea. Nadie resultó herido en el intercambio, pero la mayoría de los residentes huyó, y muchos tienen demasiado miedo de regresar y temen que ahora haya incursiones y redadas más intensas tras el enfrentamiento.

“Entran al pueblo con regularidad, cada pocos días”, comentó el residente Mohammad al-Hassan, de pie no muy lejos de un grupo de niños que miraba un proyectil explotado. “Entran en vehículos blindados 4x4, recorren el pueblo y registran algunas casas, golpean las puertas y si la gente no abre, las derriban y entran en las viviendas. Las mujeres y los niños empiezan a gritar, es algo aterrador que vengan aquí”.

Israel dice que necesita zonas de amortiguamiento para prevenir ataques

Israel tomó el control de una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU en el sur de Siria en diciembre de 2024, tras el derrocamiento del expresidente sirio Bashar Assad. Al principio, Israel describió la medida como temporal para proteger sus fronteras de grupos violentos, pero más recientemente altos funcionarios israelíes han dicho que planean ocupar la zona de manera indefinida.

La presencia militar israelí en el sur de Siria forma parte de una estrategia más agresiva por parte de Israel tras los mortales ataques liderados por Hamás en el sur de Israel en octubre de 2023. El ejército israelí tomó el control de grandes porciones de Gaza como parte de su represalia, y más tarde se apoderó de partes del Líbano —donde el grupo Hezbollah ha disparado misiles y drones a través de la frontera— y de Siria. Israel llama a estas áreas “zonas de amortiguamiento” y sostiene que son necesarias para prevenir ataques.

No ha habido ataques transfronterizos desde Siria hacia Israel desde el derrocamiento de Assad, salvo por dos cohetes de un grupo poco conocido. Pero las incursiones militares de Israel en localidades del suroeste de Siria a veces han provocado resistencia de los residentes que ha derivado en enfrentamientos mortales.

Condenan las incursiones israelíes

El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, ha pedido a Israel que se retire del área que según la ONU tiene 235 kilómetros cuadrados (91 millas cuadradas). El gobierno sirio también condenó la incursión israelí y el bombardeo en Abdin.

Los choques en Abdin fueron el segundo estallido de violencia en menos de 24 horas. Más temprano el domingo, el ejército israelí anunció que había matado a hombres armados en el sur de Siria sin dar detalles.

Un funcionario militar israelí indicó el lunes que soldados israelíes habían matado a dos milicianos que planeaban atacar a tropas israelíes. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato conforme a las normas de información militar, no precisó en qué lugar de Siria ocurrió el incidente.

El alcalde de la aldea siria de Hadar indicó que dos personas desconocidas que conducían una camioneta tipo pickup justo al sur de la aldea murieron en un ataque, y que sus cuerpos fueron llevados por el ejército israelí.

“Se oyó una explosión cuando ocurrió”, declaró Imad Hassoun a The Associated Press. “No eran de Hadar. Si lo fueran, lo sabríamos de inmediato”.

Sobre el incidente en Abdin, el funcionario israelí señaló que milicianos abrieron fuego contra una posición israelí, pero que nadie resultó herido, sin ofrecer más detalles.

Residentes temen inestabilidad

Al principio, la gente en Abdin tenía esperanzas de que las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Siria en Francia, destinadas a alcanzar un acuerdo de seguridad, redujeran las tensiones, pero las conversaciones parecen haberse estancado.

Ante el temor por la inestable situación y con dificultades para sobrellevar la falta de empleos y servicios, muchos residentes que han vivido en estas localidades se están yendo a otros lugares. El puesto gubernamental más cercano a Abdin está a unos 10 kilómetros (6 millas), y quienes deciden quedarse lidian con la escasez de agua y electricidad.

Sobhi al-Tawlbi, de 66 años, afirma que los agricultores han tenido dificultades para acceder a su cosecha y a fuentes de agua.

“Necesitamos que el gobierno nos apoye un poco para poder mantenernos firmes en nuestros pueblos”, manifestó, al pedir a la comunidad internacional que presione a Israel para que detenga sus incursiones militares.

Los sirios que viven en esa zona fronteriza más amplia han sostenido que no representan una amenaza para nadie y que quieren una vida estable, tras más de 13 años de guerra civil que devastó Siria.

“¿Por qué nos molestan? Estamos viviendo aquí en paz en esta zona fronteriza”, expresó al-Hassan.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Joe Federman en Jerusalén, Kareem Chehayeb en Beirut y Omar Albam en Damasco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.