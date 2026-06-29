Tiroteo en norte de Alemania deja cinco muertos; hay dos detenidos

Cinco personas murieron en un tiroteo el lunes en un centro de bienestar juvenil en la localidad de Stade, en el norte de Alemania, informó la policía. Dos personas fueron detenidas, incluido el presunto agresor.

Otras personas resultaron heridas, indicó la policía, pero no dio una cifra.

La policía detalló que el tiroteo tuvo lugar en el centro en la calle Dankersstrasse, una vía al sur del centro de la localidad. Ese centro incluye alojamiento temporal para mujeres embarazadas o madres jóvenes con hijos.

La policía descartó que exista una situación de peligro para la población. Imágenes de video tras el tiroteo mostraron una gran presencia policial, junto con otro personal de servicios de emergencia y varias ambulancias en una calle residencial.

Dos sospechosos fueron detenidos, uno de los cuales se cree que realizó los disparos. La policía agregó que ya trabaja para establecer los antecedentes del tiroteo y qué fue exactamente lo que ocurrió.

Vitali Mertens, que vive al otro lado de la calle del lugar, dijo que oyó disparos y que “toda la zona fue acordonada de inmediato”. Añadió que “la policía me ordenó irme del lugar”.

Las leyes de armas de Alemania son más restrictivas que las de Estados Unidos, y los tiroteos masivos son inusuales, pero ocurren.

Stade tiene unos 50.000 habitantes y se encuentra a unos 40 kilómetros (25 millas) de Hamburgo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.