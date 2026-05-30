Hegseth modera discurso sobre China, pero mantiene compromiso de EEUU con seguridad en el Pacífico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, le aseguró el sábado a los aliados de su país en el Pacífico que Washington sigue comprometido con la región, aunque moderó sus comentarios previos en los que calificó a China como una amenaza.

Ante un grupo de dignatarios, diplomáticos y altos funcionarios de seguridad de varias naciones reunidos para la conferencia de defensa Shangri-La, en Singapur, Hegseth afirmó que la región “tiene profundas implicaciones para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos” y que la prioridad de Washington es “lograr un equilibrio de poder duradero y favorable en el Pacífico”.

Fue la segunda vez que se dirigió al foro. El año pasado provocó la ira de Beijing al advertir sobre amenazas de China, en particular su postura agresiva hacia Taiwán. Señaló en ese momento que el gigante asiático no sólo estaba reforzando su capacidad militar para tomar Taiwán, sino que “se está entrenando activamente para ello, todos los días”.

Este año, sin embargo, la reunión se produjo apenas dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó a su homólogo chino Xi Jinping en Beijing, tras lo cual Trump calificó a Xi de un “gran líder” y dijo que iban a tener “un futuro fantástico juntos”.

Hegseth dice que no se permitirá que China domine la región

Hegseth, quien acompañó a Trump a Beijing, indicó que ambos mandatarios habían acordado que sus países deberían “mantener una relación constructiva de estabilidad estratégica, basada en la igualdad y la reciprocidad, reafirmando que, aunque nuestras naciones protegerán enérgicamente sus respectivos intereses, podemos alcanzar acuerdos prácticos y mutuamente beneficiosos cuando nuestros intereses coincidan”.

Sin embargo, sostuvo que para Estados Unidos la prioridad seguía siendo garantizar que no se permita a China dominar la región Indopacífico.

“Existe una alarma justificada respecto al histórico aumento del poder militar de China y la expansión de sus actividades militares en la región y más allá”, manifestó.

“Compartimos una evaluación lúcida de ese entorno de seguridad y un entendimiento mutuo de que un Pacífico dominado por cualquier hegemonía desharía el equilibrio regional de poder y socavaría la estabilidad que todos buscamos preservar”.

La senadora federal Tammy Duckworth, integrante de una delegación del Congreso en la conferencia, acusó al gobierno de Trump de “acercarse demasiado” a China.

“Me preocupa que este gobierno se esté dejando distraer por guerras que han iniciado en otras partes del mundo a costa de nuestro compromiso en el Indopacífico”, dijo la demócrata a los periodistas.

“Me preocupa que parezca que nuestro presidente está entrando en, ya saben, políticas en las que está haciendo lo que Beijing quiere que haga”, añadió.

Después de los encuentros entre Xi y Trump, el presidente estadounidense planteó dudas sobre la disposición de Washington para defender a Taiwán, refiriéndose que un nuevo paquete de venta de armas por 14.000 millones de dólares --el cual aún no ha autorizado-- como “una muy buena ficha de negociación para nosotros” con China.

China reclama como propio el territorio de la isla autónoma, y Xi no ha descartado la posibilidad de tomarla por la fuerza. Estados Unidos está obligado por ley a brindar a Taiwán los medios para defenderse, aunque sigue una política de “ambigüedad estratégica” sobre una intervención militar si China llegara a atacar la isla.

Hegseth afirmó al foro que no había “ningún cambio en nuestro estatus” respecto a Taiwán, pero no comentó sobre el acuerdo de armas.

“Cualquier decisión sobre la venta futura de armas a Taiwán, como dijo el presidente, recaerá en él”, subrayó.

EE.UU. elogia a países que gastaron más en defensa

Hegseth subrayó la insistencia de Washington en que los aliados aumenten su gasto de defensa, declarando: “Necesitamos socios, no protectorados”.

Aplaudió a varios países de Asia por sus esfuerzos, al tiempo que reiteró sus críticas hacia aliados europeos, sin mencionar nombres, de quienes insinuó que se “distraían con una retórica globalista vacía sobre el orden internacional basado en reglas”.

“Nuestros socios en Asia han entendido desde hace tiempo que la base de una asociación duradera no se sustenta en valores idealistas, sino en la alineación concreta de intereses nacionales”, expresó.

“Cuando nuestros intereses divergen, nos ajustamos de manera pragmática, sin drama ni moralización”, agregó. “Creo que Europa occidental podría tomar nota: esta es una mentalidad que adoptamos plenamente”.

Hegseth no mencionó ni la guerra en Ucrania ni la guerra con Irán. Al preguntarle sobre Irán, se limitó a señalar que Trump le había asegurado que, una vez que concluyan las negociaciones con Teherán, “cualquier acuerdo será un buen acuerdo”.

El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, cuyo país estuvo entre los que Hegseth elogió por su aumento de gasto militar, destacó que, aunque el orden internacional basado en reglas no es perfecto, la “tarea que tenemos por delante, todos nosotros, incluidas las grandes potencias, es la renovación de ese orden, no su desmembramiento”.

“Cuando se aplican las reglas, los Estados más pequeños tienen capacidad de acción”, dijo Marles en un discurso posterior al de Hegseth. “Cuando las reglas ceden ante el poder, la soberanía se convierte, como otros lo han dicho, en el ámbito de los poderosos, y ningún Estado en esta sala, sea cual sea su tamaño, sale bien librado con ese resultado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.