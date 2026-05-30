Médico de Trump dice que el presidente está en "excelente salud" y es "apto" para cumplir su cargo

El médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el mandatario goza de “excelente salud” y está “plenamente apto” para desempeñarse como comandante en jefe, luego de un examen médico realizado el martes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Un informe del doctor Sean Barbabella, difundido el viernes, señala que Trump se sometió a una tomografía computarizada y a otras pruebas de imágenes cardíacas, además de exámenes de detección de cáncer y otras evaluaciones preventivas realizadas por 22 especialistas.

Trump, de 79 años, manifestó después de la visita el martes que todo salió “perfectamente”.

El presidente registró un peso de 108 kilogramos (238 libras), 6 kilos (14 libras) más que en un examen médico de abril de 2025. Sus médicos le dieron orientación sobre su dieta, actividad física y pérdida de peso, pero concluyeron que su “rendimiento cognitivo y físico es excelente”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.