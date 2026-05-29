Grupo económico liderado por Rusia amenaza con suspender a Armenia por su candidatura a la UE

Miembros de una alianza económica liderada por Rusia advirtieron el viernes a Armenia que podría enfrentar una suspensión por sus aspiraciones de unirse a la Unión Europea, mientras continuaban latentes las tensiones entre el Kremlin y el liderazgo armenio.

El presidente ruso Vladímir Putin y los líderes de Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, que asistieron a una cumbre de la Unión Económica Euroasiática en Astaná, la capital de Kazajistán, señalaron que la candidatura de Armenia para ingresar en la Unión Europea crea “riesgos significativos” para su seguridad económica. Ordenaron a sus funcionarios preparar en diciembre un informe sobre las “posibles consecuencias de suspender” la membresía de Armenia en el bloque.

Los cuatro líderes también instaron a Armenia a celebrar un referéndum para ofrecer a los votantes una elección entre buscar la membresía en la Unión Europea o permanecer en la Unión Económica Euroasiática, un mercado único creado en 2015 para permitir la libre circulación de bienes, capitales y mano de obra. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ya había rechazado anteriormente la idea de celebrar la votación.

La advertencia llega a poco más de una semana de las elecciones parlamentarias de Armenia del 7 de junio, en las que Pashinyan, en el poder desde 2018, busca conservar su cargo.

Armenia, que firmó el año pasado un acuerdo que puso fin a décadas de hostilidades con Azerbaiyán, ha buscado cada vez más forjar vínculos más estrechos con Estados Unidos y la Unión Europea. Pashinyan ha declarado su intención de unirse a la Unión Europea y su gobierno ha suspendido la participación del país en un pacto de seguridad dominado por Moscú, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

El giro de Armenia hacia Occidente ha enfurecido al Kremlin. Putin ha advertido a Pashinyan que su país sufriría un enorme daño económico si persigue sus aspiraciones europeístas. En los últimos días, Moscú advirtió a Armenia que podría detener los suministros de gas natural barato y prohibió las importaciones de brandy armenio, frutas y verduras, como parte de los esfuerzos del Kremlin por influir en el resultado de las elecciones armenias.

Putin ha afirmado que Armenia no puede ser miembro tanto de la Unión Europea como de la Unión Económica Euroasiática. Advirtió el viernes que Armenia podría perder hasta el 14% de su producto interno bruto si se retira del bloque dominado por Moscú.

Pashinyan ha respondido a las advertencias de Putin al sostener que, por ahora, Armenia puede combinar su membresía en la Unión Económica Euroasiática con el desarrollo de la cooperación con la Unión Europea.

Al hablar el viernes, Putin también comparó las actuales disputas con Armenia con los acontecimientos en Ucrania, cuya intención de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea condujo al derrocamiento de su presidente afín a Moscú, a la anexión rusa de Crimea en 2014 y al apoyo de Moscú a una insurgencia separatista en el este de Ucrania que estalló ese mismo año. En febrero de 2022, Putin envió tropas a Ucrania, iniciando el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.