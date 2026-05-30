EEUU ataca otra lancha en el Pacífico supuestamente usada para el narcotráfico y mata a 3 personas

El ejército de Estados Unidos informó que el viernes llevó a cabo otro ataque contra una embarcación a la que acusó de traficar drogas en el océano Pacífico oriental, con el que mató a 3 personas, en el tercer ataque de este tipo que realiza esta semana.

El Comando Sur del ejército de Estados Unidos anunció el más reciente ataque en la campaña que lanzó el año pasado contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico que atraviesan el mar Caribe y el Pacífico oriental, con su lenguaje habitual de que la nave estaba “participando en operaciones de narcotráfico” y era operada por una organización terrorista designada.

No aportó pruebas.

Aunque los anuncios del ejército en redes sociales siempre incluyen video de los ataques, este parece ser el primero con imágenes a color en lugar de blanco y negro. El video muestra una pequeña embarcación flotando en el océano antes de ser atacada y envuelta en una bola de fuego. Luego pasa a lo que podría ser la embarcación en llamas, rodeada por una gran nube de paquetes u otros objetos esparcidos en el agua a su alrededor.

El ataque eleva a 202 el número de personas que el ejército de Estados Unidos ha matado desde que comenzó dichos ataques a inicios de septiembre. El gobierno de Donald Trump alega que Estados Unidos está en conflicto armado con cárteles latinoamericanos del narcotráfico, y dice que éstos están detrás del flujo de drogas hacia comunidades estadounidenses.

El Comando Sur estadounidense señaló en su publicación en X que el ataque se realizó por instrucción del general Francis L. Donovan, el principal comandante de Estados Unidos en América Latina, quien el viernes también se reunió con líderes militares cubanos cerca de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.