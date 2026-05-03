La FAA investiga vuelo de United que impactó un poste de luz durante su aterrizaje en Newark

Las autoridades federales iniciaron una investigación después de que un avión de pasajeros de United Airlines golpeó un poste de luz en la autopista New Jersey Turnpike durante su aterrizaje del domingo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el incidente, en el que estuvo involucrado el vuelo 169 de United Airlines, ocurrió alrededor de las 2 de la tarde. La FAA indicó que el avión Boeing 767 aterrizó sin contratiempos. Llegaba a Estados Unidos procedente de Venecia, Italia, según la FAA.

La aerolínea señaló en un comunicado que el vuelo 169 de United “entró en contacto con un poste de luz” en su aproximación final a Newark.

“La aeronave aterrizó sin contratiempos, rodó hasta la puerta de embarque con normalidad y no hubo pasajeros ni tripulantes heridos”, agregó la compañía.

United dijo que su equipo de mantenimiento evaluaba los daños en el avión y que la tripulación ha sido retirada del servicio mientras se lleva a cabo una investigación “rigurosa” de seguridad.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado publicado en la red social X que abrió una investigación sobre el incidente. Indicó que un investigador de la agencia llegará a Newark el lunes y que le ordenó a United poner a disposición la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo como parte de la pesquisa. Se tiene previsto un informe preliminar dentro de 30 días, señaló.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.