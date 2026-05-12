Autoridades de Ucrania señalan al exjefe de gabinete de Zelenskyy como acusado de lavado de dinero

Dos agencias nacionales que luchan contra la corrupción en Ucrania han señalado al exjefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como sospechoso oficial en una importante investigación por corrupción.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción anunciaron a última hora del lunes que Andriy Yermak es sospechoso en una presunta trama de lavado de dinero por 460 millones de grivnas (10,5 millones de dólares).

Los investigadores indicaron en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram que la investigación sigue en marcha.

La medida se queda a un paso de presentar cargos formales contra Yermak, quien renunció en noviembre. Fue el principal negociador del país en conversaciones con Estados Unidos y se marchó durante el escándalo que supuso la mayor amenaza para el gobierno de Zelenskyy desde la invasión a gran escala de Rusia.

La investigación resulta profundamente embarazosa para el líder ucraniano, mientras hace esfuerzos para que su país sea admitido como miembro de la Unión Europea, un proceso que probablemente llevará años. La corrupción endémica es uno de los obstáculos que ralentizan la admisión de Ucrania.

Yermak era un confidente de confianza de Zelenskyy, quien se resistió a la presión persistente para reemplazarlo, y una figura poderosa dentro del gobierno.

Zelenskyy no hizo comentarios públicos sobre el anuncio de las agencias anticorrupción, pero su portavoz de prensa, Dmytro Lytvyn, afirmó que “la investigación está en curso, es pronto para sacar conclusiones”.

Los investigadores señalaron que se sospecha que Yermak estuvo implicado en el lavado de dinero a través de proyectos de construcción cerca de Kiev, la capital ucraniana. Registraron su vivienda en noviembre. No se ha identificado a otros sospechosos.

Una decisión sobre si presentar cargos formales contra Yermak aún podría tardar meses.

En el momento de la renuncia de Yermak, Zelenskyy manifestó que estaba reiniciando la oficina presidencial y agradeció a Yermak su trabajo en las negociaciones de paz.

___

Siga la cobertura de AP sobre la guerra en Ucrania en https://apnews.com/hub/russia-ukraine

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.