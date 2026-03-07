Gobierno de Trump y demócratas chocan por disminución de arsenal de EEUU por guerra con Irán

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han despertado preocupación entre demócratas y otros por la disminución de las reservas estadounidenses de ciertas armas, lo que ilustra un problema de producción de larga data que, según algunos expertos, podría plantear desafíos si estalla otro conflicto.

El gobierno del presidente Donald Trump ha afirmado repetidamente que las fuerzas estadounidenses tienen todas las armas que necesitan para librar la guerra con Irán, que ya va por su segunda semana. Trump publicó el viernes en redes sociales que varios contratistas de Defensa habían acordado cuadruplicar la producción de armas “lo más rápido posible”, aunque no detalló qué sistemas específicos se están fabricando.

Las preguntas sobre las reservas de armas del país han aumentado a medida que se intensifica la campaña de Estados Unidos contra Irán, y muchos legisladores demócratas sostienen que Trump está librando una “guerra por elección”. Según expertos, los sistemas de defensa antimisiles son los que están bajo mayor presión, con interceptores Patriot y del sistema Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), muy solicitados en Ucrania e Israel, respectivamente.

“No me preocupa en particular que realmente nos quedemos sin ellos durante este conflicto", señaló Ryan Brobst, un especialista centrado en la estrategia de defensa de Estados Unidos en la Foundation for Defense of Democracies. "Se trata de disuadir a China y a Rusia el día después que termine este conflicto”.

Estados Unidos está usando ambos sistemas para derribar misiles iraníes disparados en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes, pero funcionarios de Estados Unidos han señalado que están teniendo dificultades para detener oleadas de drones lanzados por la República Islámica y que están incorporando un sistema antidrones estadounidense que ha demostrado funcionar contra drones rusos en Ucrania. El sistema, conocido como Merops, también es más barato que disparar un misil que cuesta cientos de miles de dólares contra un dron que cuesta menos de 50.000 dólares.

El Pentágono asegura que el Ejército tiene “todo lo que necesita”

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, afirmó en un comunicado que el Ejército de Estados Unidos “tiene todo lo que necesita para ejecutar cualquier misión en el momento y lugar que elija el presidente y con el calendario que determine”.

El contratista de defensa Lockheed Martin publicó en X a última hora del viernes que había acordado “cuadruplicar la producción de municiones críticas” y que “comenzó este trabajo hace meses”. Trump y Lockheed no ofrecieron un calendario sobre cuándo los aumentos de producción alcanzarán su objetivo.

Algunos legisladores demócratas, por su parte, han cuestionado el impacto a largo plazo para Estados Unidos y sus aliados.

“Hemos escuchado una y otra y otra vez que una razón por la que no podemos proporcionar interceptores para el sistema Patriot u otras municiones para Ucrania es que escasean”, declaró a CNN el jueves el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut.

El senador Mark Warner, demócrata por Virginia, comentó a los periodistas que los suministros estadounidenses están disminuyendo después que el ejército combatiera a los rebeldes hutíes en Yemen y participara en conflictos bélicos más recientes bajo el gobierno republicano. El principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado no especificó a qué tipo de municiones se refería.

“Nuestras municiones están bajas. Eso es de conocimiento público”, afirmó Warner. “Se requerirá financiación adicional, financiación en un momento en que también tenemos otras necesidades internas”.

De antemano con alta demanda

Los suministros de interceptores de defensa son los que están más solicitados, indicó Brobst, quien es subdirector del Center on Military and Political Power en la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios de Washington de línea dura.

El sistema THAAD está diseñado para derrotar misiles balísticos de alcance medio, y el sistema Patriot sirve para derribar misiles balísticos de corto alcance y aeronaves tripuladas. Brobst dijo que se estimó que alrededor del 25% de toda la reserva del THAAD se utilizó para defender a Israel de los misiles balísticos de Irán en la guerra de 12 días con Irán el verano pasado.

“Estos ya tenían una demanda muy alta y no habíamos adquirido suficientes antes del conflicto”, explicó Brobst. “Y ahora probablemente hemos usado, entre los dos, probablemente varios cientos más”.

El número exacto de sistemas THAAD y Patriot de Estados Unidos es información clasificada, y funcionarios del gobierno y legisladores demócratas declinaron ofrecer detalles.

Es probable que la demanda de interceptores esté disminuyendo a medida que Estados Unidos y sus aliados eliminan las capacidades armamentísticas de Irán, señaló Brobst. El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas esta semana que el número de misiles balísticos disparados por Irán había bajado un 86% respecto al primer día de la guerra.

Otras municiones demandadas incluyen misiles de crucero y misiles guiados de precisión, conocidos como armas de “ataque a distancia”, indicó Brobst. Es probable que sus reservas estén en mejor estado, y su uso probablemente alcanzó su punto máximo al inicio de la guerra, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron los sistemas de alerta temprana de Irán, sus defensas aéreas y otros objetivos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo algo en esa línea: que las fuerzas estadounidenses usaron más “municiones de ataque a distancia al principio, pero ya no las necesitan”. Comentó a los periodistas el miércoles que estarán usando “bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, 1.000 y 2.000 libras”.

Estados Unidos cuenta con un suministro saludable de esos tipos de armas, que son más baratas pero requieren que las aeronaves vuelen más cerca de sus objetivos, explicó Brobst.

Pero el ejército de Estados Unidos está actuando para reforzar sus capacidades antidrones en la región con el sistema Merops, que hace volar drones contra drones. Es lo suficientemente pequeño como para caber en la parte trasera de una camioneta pickup mediana, puede identificar drones y acercarse a ellos, usando inteligencia artificial para navegar cuando las comunicaciones satelitales y electrónicas son interferidas.

Causa raíz de la preocupación por reservas

Brobst dijo que el problema de no tener suficientes municiones avanzadas, en particular interceptores, existía mucho antes de la guerra en Irán, aunque “esto definitivamente no ha hecho que mejore al consumir estas municiones”.

“Durante varias décadas, gobiernos sucesivos no adquirieron cantidades suficientes de estos interceptores, y cuando eso ocurre, las empresas no tienen incentivos para ampliar su capacidad de producción”, señaló Brobst, y añadió que se necesita “un tiempo significativo” para aumentar la producción.

En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha prometido incrementar el gasto en defensa y acelerar la producción, al tiempo que ha instado al Pentágono a señalar a los contratistas de defensa que rinden por debajo de lo esperado y que invierten de manera insuficiente en ampliar la fabricación.

Katherine Thompson, exasesora adjunta principal en el Pentágono durante este gobierno de Trump, dijo que el entonces presidente Joe Biden había reducido parte de las reservas de interceptores al enviarlos a Ucrania.

“Fue una victoria a corto plazo para el gobierno de Biden, pero un problema estratégico a largo plazo para Estados Unidos en su conjunto”, sostuvo Thompson, quien dejó su cargo en el Pentágono en octubre y ahora es investigadora principal en estudios de defensa y política exterior en el libertario Cato Institute. “Esperaría que el gobierno de Trump no cometa aquí ese mismo error”.

Riki Ellison, presidente de la Missile Defense Advocacy Alliance, dijo que el ejército de Estados Unidos podría trasladar interceptores de una parte del mundo a otra o conseguirlos de aliados si fuera necesario. También señaló el esfuerzo del Pentágono para que los contratistas de defensa aumenten la producción.

“Nos estamos moviendo en esa dirección”, aseveró Ellison. “Eso no va a estar listo la próxima semana ni nada por el estilo, pero está avanzando”.

___

La periodista de The Associated Press Emma Burrows contribuyó a este despacho desde Londres. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.