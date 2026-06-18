Gobierno de EEUU puede reemplazar exhibición sobre esclavitud en Filadelfia, dice corte

La administración Trump puede reemplazar una exhibición sobre la esclavitud en la casa de George Washington en Filadelfia, determinó el jueves un tribunal federal de apelaciones, al revocar la orden de un tribunal inferior que exigía al Servicio de Parques Nacionales reinstalar los paneles interpretativos.

El fallo unánime del panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito indicó que un juez de un tribunal inferior interpretó erróneamente las reclamaciones contractuales de Filadelfia relacionadas con el Parque Histórico Nacional de la Independencia, al señalar que el hecho de que la ciudad tuviera legitimación para demandar no significaba que sus argumentos tuvieran fundamento. El panel también elogió los planes para la instalación de reemplazo y escribió que estaban “llenos de contexto histórico”, pese a las objeciones de historiadores y funcionarios municipales, quienes sostienen que el contenido parece edulcorado.

El fallo se produce una semana después de que un juez federal de Massachusetts ordenara a la administración Trump restaurar sitios modificados en virtud de una orden ejecutiva que pedía que museos, parques y monumentos del país no mostraran elementos que “denigren de manera inapropiada a estadounidenses del pasado o del presente”. El gobierno federal ha solicitado que se suspenda esa decisión mientras apela.

No estaba claro cómo afectaría el fallo de Massachusetts a la restauración o el reemplazo de los paneles en el Sitio de la Casa del Presidente. Aproximadamente la mitad de los grandes paneles de la exhibición al aire libre habían sido restaurados antes de una pausa en los trabajos en febrero.

Los mensajes telefónicos y por correo electrónico dejados a abogados que representan a la ciudad no fueron respondidos. Tampoco fueron respondidos los mensajes enviados a portavoces del Departamento del Interior y del Servicio de Parques Nacionales.

La ciudad de Filadelfia presentó una demanda en enero después de que el Servicio de Parques Nacionales, en respuesta a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, retirara los paneles explicativos del Sitio de la Casa del Presidente, donde George y Martha Washington vivieron con nueve de sus esclavos en la década de 1790, cuando Filadelfia fue brevemente la capital del país.

La ciudad había trabajado en conjunto con el gobierno federal, historiadores y socios privados para crear la exhibición a comienzos de la década de 2000 —como parte de un acuerdo de cooperación sobre el parque histórico del centro— y aportó 1,5 millones de dólares para su creación.

La ciudad argumentó que el gobierno federal debe consultar con la ciudad antes de realizar cambios en el Sitio de la Casa del Presidente. Abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la administración por sí sola puede decidir qué historias se cuentan en las propiedades del Servicio de Parques Nacionales.

En su fallo del jueves, el panel de apelaciones señaló que la parte de mantenimiento del contrato entre la ciudad y el gobierno federal no podía interpretarse en el sentido de que el sitio permanecería tal como estaba cuando se terminó.

“La obligación de ‘mantener’ se entiende mejor como una obligación general de gestión que acompaña a la propiedad, no como una promesa de que las exhibiciones permanecerán para siempre en su lugar independientemente de los deseos del propietario”, indicó la opinión.

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Casey contribuyó a esta nota desde Boston.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.