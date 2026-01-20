Una bebé palestina murió de hipotermia en Gaza

Una bebé palestina murió de hipotermia el martes en la Franja de Gaza, subrayando las sombrías condiciones humanitarias en el territorio mientras líderes mundiales se reunían en un resort suizo donde el plan de alto el fuego en Gaza del presidente Donald Trump es un tema destacado en la agenda.

La familia de Shaza Abu Jarad encontró a la bebé de tres meses el martes por la mañana en su tienda en el barrio Daraj de la Ciudad de Gaza.

“Estaba congelada y muerta”, afirmó el padre de la bebé, Mohamed Abu Jarad, a The Associated Press por teléfono después del funeral. “Murió de frío”.

El hombre, que trabajaba en Israel antes de la guerra, vive con su esposa y sus otros siete hijos en una tienda improvisada porque su casa quedó destruida durante la guerra.

La familia llevó a la niña al hospital Al-Ahly, donde un médico la declaró muerta por hipotermia, dijo su tío, Khalid Abu Jarad. El Ministerio de Salud confirmó que la bebé murió de hipotermia.

La familia es parte de los cientos de miles de personas que se refugian en campamentos de tiendas y edificios destrozados por la guerra en Gaza, que experimenta inviernos fríos y húmedos, con temperaturas que caen por debajo de los 10 grados Celsius (50 Fahrenheit) por la noche.

Mientras los palestinos en el enclave devastado por la guerra languidecen en campamentos de desplazados, Trump espera establecer su nuevo Consejo de Paz en el Foro Económico Mundial en Davos. Pero la iniciativa, concebida inicialmente para supervisar el alto el fuego en Gaza, enfrenta muchas preguntas sobre su membresía y alcance.

El martes, Israel comenzó a demoler la sede en Jerusalén de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, avanzando con su represión contra un organismo al que ha acusado durante mucho tiempo de sesgo antiisraelí.

Shaza Abu Jarad fue la novena niña en morir de frío severo este invierno en Gaza, según el ministerio de salud de la franja, parte del gobierno dirigido por Hamás y atendido por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa sus cifras, pero no ha proporcionado propias.

Más de 100 niños han muerto desde el inicio del alto el fuego en octubre, una cifra que incluye a una niña de 27 días que murió de hipotermia durante el fin de semana.

El alto el fuego detuvo dos años de guerra entre Israel y los militantes de Hamás y permitió un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza, principalmente alimentos.

Pero los residentes dicen que persisten las carencias de mantas y ropa de abrigo, y hay poca madera para hacer fuego. No ha habido electricidad central en Gaza desde los primeros días de la guerra en 2023, y el combustible para generadores es escaso.

El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que el reciente frío intenso y las lluvias en Gaza eran “en última instancia una amenaza para la supervivencia”.

El Consejo de Paz de Trump fue visto inicialmente como un mecanismo enfocado en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Pero las recientes invitaciones enviadas a docenas de líderes mundiales muestran que el organismo podría tener un mandato mucho más amplio sobre otras crisis globales, potencialmente rivalizando con el Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump dice que el organismo “emprendería un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales”, una indicación de que el organismo podría no limitar su trabajo a Gaza.

El panel fue parte del plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump que detuvo la guerra en Gaza en octubre. Muchos países, incluida Rusia, dijeron que recibieron la invitación de Trump y estaban estudiando la propuesta. Francia dijo que no planea unirse al consejo “en esta etapa”.

______

Magdy informó desde El Cairo y Metz en Jerusalén.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.