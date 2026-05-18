Fuerzas israelíes interceptan embarcaciones de una flotilla que intenta romper el bloqueo a Gaza

Las fuerzas armadas israelíes comenzaron a interceptar el lunes varias embarcaciones que forman parte de una flotilla que intenta romper el bloqueo de Gaza.

Más de 50 botes zarparon del puerto de Marmaris la semana pasada, en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje hacia las costas de Gaza.

En la transmisión en vivo efectuada por la organización era posible ver a varios activistas grabando con cámaras mientras las fuerzas israelíes abordaban sus embarcaciones frente a la costa de Chipre.

Una hora antes de la interceptación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel instó a los activistas a “cambiar de rumbo y dar la vuelta de regreso de inmediato”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.