Francia promete nuevas admisiones universitarias tras las protestas estudiantiles

El gobierno de Francia se comprometió a sustituir en 2028 su plataforma nacional en línea de admisión universitaria, con el objetivo de apaciguar el enojo estudiantil tras semanas de protestas masivas por la educación y el costo de vida.

El ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, anunció un “cambio sustancial” en la plataforma para 2027, antes de su reemplazo al año siguiente.

El sistema, llamado Parcoursup, gestiona las solicitudes a universidades y otros programas de educación superior. Ha sido uno de los principales focos de las protestas, y los estudiantes critican criterios de selección poco claros y un acceso desigual a los cursos de su preferencia.

Dos grupos de estudiantes de secundaria acogieron con satisfacción algunas concesiones, pero pidieron que continúen las protestas. Sus representantes hablaron después de reunirse con el primer ministro Sébastien Lecornu más temprano el lunes, antes de la conferencia de prensa de los ministros.

Los anuncios en una conferencia de prensa se produjeron después de los peores disturbios en Francia en años el 17 de octubre, cuando las manifestaciones por la financiación escolar y el aumento del costo de vida derivaron en disturbios y saqueos en todo el país. Grupos de manifestantes provocaron incendios, asaltaron edificios públicos —incluido el Ayuntamiento de Marsella—, saquearon tiendas y se enfrentaron con la policía.

Otra ronda de manifestaciones en todo el país el sábado registró menos violencia. Las autoridades estimaron la asistencia en más de 400.000 personas, mientras que los organizadores la situaron en casi 800.000.

Lecornu y otros funcionarios del gobierno se reunieron con representantes de estudiantes de secundaria y universitarios el lunes antes de los anuncios.

Más temprano el lunes, durante una visita a la ciudad portuaria de Marsella, en el sur, el presidente francés Emmanuel Macron prometió “medidas concretas” para atender las demandas estudiantiles

“He pedido al gobierno que atienda las demandas legítimas que están en la raíz de este movimiento de protesta”, afirmó.

Macron y su gobierno centrista han enfrentado críticas por no abordar las quejas de los estudiantes desde que comenzaron los bloqueos en secundarias a mediados de septiembre. Las protestas han derivado en detenciones masivas y en un mayor escrutinio de las armas policiales de control de disturbios, a las que se atribuyen lesiones que han cambiado la vida de algunos adolescentes.

Las exigencias estudiantiles para mejorar las condiciones de aprendizaje también han incluido más docentes para cubrir ausencias de personal, renovaciones escolares, cambios en las horas de clase y grupos más reducidos. El 8 de octubre, el gobierno indicó que desplegaría 3.000 docentes suplentes adicionales en escuelas secundarias con dificultades.

Las demandas de escuelas con más recursos, en particular en comunidades más pobres, llegan mientras Francia lidia con niveles récord de pobreza y de deuda pública.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.