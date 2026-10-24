Víctima mortal de presunto ataque racista cerca de París era un luchador de artes marciales

El hombre que falleció en un tiroteo el viernes en los suburbios de París era un luchador aficionado de artes marciales mixtas, dijo su club, que identificó a la víctima de lo que las autoridades francesas describieron como un ataque con motivación racial.

La Atch Academy, en Aubervilliers, al norte de la capital francesa, identificó al fallecido como Pengo Bossio Wangi, de 26 años, y le rindió homenaje en un comunicado en Instagram. Las autoridades francesas no han identificado públicamente a la víctima.

“Pengo era uno de los nuestros”, escribió el club, que recordó además su sonrisa, energía y generosidad. “Nada justifica que se arrebate una vida de esta manera”.

Al menos cinco personas más, incluida una niña de 12 años, resultaron heridas cuando un atacante disparó desde un vehículo en tres puntos de Trappes y La Verrière, de acuerdo con las autoridades.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el viernes que se trató de “un atentado terrorista racista” y que las víctimas fueron atacadas por el “color de su piel o su religión percibida”.

Un sospechoso fue detenido poco después de la balacera, y la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.