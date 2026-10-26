Veterano político serbio Vučić superó a todos sus rivales, pero luego llegaron los estudiantes

El hombre fuerte populista de Serbia, Aleksandar Vučić, dominó la política del país balcánico durante 14 años. Luego llegaron los estudiantes.

El líder autoritario que llevaba largo tiempo en el poder reconoció el domingo la derrota de su partido derechista, el Partido Progresista Serbio, frente a un movimiento de base de estudiantes universitarios en unas elecciones parlamentarias. Los estudiantes habían encabezado protestas durante casi dos años antes de despojarlo del poder en un cambio de gobierno histórico.

El político de 56 años superó con facilidad a sus rivales en el pasado y pensó que podría hacerlo otra vez. Antes de la votación del domingo, recurrió a una maniobra al estilo de su aliado, el presidente ruso Vladímir Putin, cuando renunció a la presidencia para presentarse como candidato a primer ministro.

Vučić lanzó entonces una campaña feroz que incluyó cobertura favorable las 24 horas en los medios estatales y ataques contra sus adversarios. Repartió dinero en efectivo a los votantes y prometió pensiones más altas, nuevas carreteras y medicamentos más baratos.

No funcionó. El mensaje del diverso movimiento juvenil —que la corrupción rampante, el amiguismo y el crimen organizado bajo Vučić estaban carcomiendo al país— caló ampliamente entre los votantes.

Las protestas estudiantiles comenzaron por primera vez en 2024 luego que el derrumbe de una marquesina en una estación de tren renovada en el norte de Serbia matara a 16 personas, lo que desató denuncias de que una negligencia avivada por el soborno condujo a un trabajo de construcción deficiente y, finalmente, al colapso.

Desafiante, Vučić atribuyó el domingo su derrota a la injerencia extranjera.

“Quiero que la gente lo sepa”, afirmó. “Esto fue la verificación de una revolución que llevaron a cabo directamente con el apoyo de distintos países europeos y del Estado profundo estadounidense, el mismo que también está en contra del presidente (Donald) Trump”.

Vučić comenzó su carrera como ultranacionalista

A lo largo de una carrera política de más de 30 años, Vučić pasó de ser un nacionalista extremo que apoyaba la agresión contra los no serbios en la antigua Yugoslavia a un populista que cambió sus preferencias para equilibrarse entre potencias e influencias globales.

Durante las guerras de la década de 1990, Vučić fue uno de los líderes del partido radical que defendían la creación de una “Gran Serbia” que incluiría territorios en Croacia y Bosnia donde viven serbios minoritarios. A esas políticas se les atribuye ampliamente la culpa de conflictos sangrientos que cobraron la vida de más de 100.000 personas y desplazaron a millones.

Vučić era conocido por sus discursos incendiarios, incluido uno en el Parlamento serbio en el que dijo que por cada serbio muerto en la guerra de Bosnia debían morir 100 musulmanes bosnios. Más tarde sostuvo que no lo decía de manera literal.

Como ministro de Información a finales de la década de 1990, Vučić supervisó que los medios críticos del entonces presidente Slobodan Milosevic recibieran fuertes multas o fueran clausurados. Se alejó del ultranacionalismo y adoptó una postura declaradamente pro-Unión Europea en vísperas de la victoria electoral de su partido en 2012.

Durante un tiempo abrazó a Europa

Ya en el cargo, Vučić se presentó como proeuropeo y prorruso, y como admirador de Trump. Sin embargo, antes de la votación decisiva, Vučić volvió a adoptar sus raíces de ultraderecha y recurrió otra vez a Putin cuando luchaba por recomponer su base electoral, sacudida.

Vučić desafió a la Unión Europea el mes pasado al permitir un funeral de héroe en Belgrado para Ratko Mladic, el excomandante del ejército serbobosnio condenado por genocidio por un tribunal de la ONU en los Países Bajos.

“No es casualidad que Vladímir Putin dijera que espera que yo sea el primer ministro”, se jactó Vučić días antes de la votación, abandonando la postura declaradamente pro-Unión Europea que ayudó a su partido populista a llegar al poder en 2012.

La caída de Vučić provoca reacciones diversas en Rusia

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó el lunes su esperanza de que el gobierno posterior a Vučić mantenga relaciones amistosas con Rusia. Vučić se había negado a sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Moscú por la guerra en Ucrania, pese a que Serbia busca formalmente ingresar en el bloque de 27 países.

“Valoramos enormemente la contribución que el señor Vučić ha hecho al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales”, declaró Peskov.

“Tenemos la intención de seguir haciendo todo lo posible para ayudar al desarrollo de nuestras relaciones con Belgrado”, añadió Peskov. “Pero, como saben, para bailar tango se necesitan dos”.

Konstantin Kosachev, vicepresidente de la cámara alta, el Consejo de la Federación, dijo que el resultado de las elecciones serbias podría indicar que “habría un país soberano menos en Europa”.

Pero Konstantin Malofeyev, un magnate de línea dura que patrocina un medio de comunicación ferozmente nacionalista, celebró la derrota de Vučić y lo denunció como un hipócrita que ha intentado maniobrar entre Rusia y Occidente.

“El pueblo serbio ha emitido un veredicto histórico sobre el régimen de Vučić”, escribió Malofeyev en su canal de Telegram. “La era de la hipocresía política y la duplicidad está llegando a su fin”.

Vučić controló Serbia durante 14 años

En los últimos 14 años, Vučić fue viceprimer ministro, primer ministro y presidente.

Como presidente durante casi 10 años, Vučić convirtió un cargo en gran medida ceremonial en el centro del poder del país. Era conocido por sus frecuentes mensajes a la nación y sus apariciones en medios progubernamentales.

“Es un competidor que ha dominado una tecnología de gobierno basada en el palo y la zanahoria, y en la idea de que nadie salvo él tiene razón”, le dijo recientemente a The Associated Press Dejan Pavlovic, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado.

Pavlovic describió los 14 años de gobierno de Vučić como un “régimen de manual” de autocracia, con su partido ampliando su control sobre los medios, el poder judicial y otras instituciones, sin dejar nada al azar.

“Cúbranlo todo: controlen los medios, controlen el poder judicial, controlen todas las instituciones”, explicó.

En el partido gobernante SNS, altamente organizado, Vučić ejercía la autoridad máxima y los leales eran recompensados mediante acuerdos lucrativos con el Estado y protección frente a procesos judiciales, señaló Pavlovic. Vučić, agregó, “creó toda una nueva élite en la sociedad serbia y esa élite sabía cómo ser agradecida”.

Vučić ahora dice que volverá a luchar desde la oposición

Las elecciones bajo el gobierno de Vučić estuvieron cada vez más empañadas por informes de irregularidades en la votación, incidentes violentos y quejas de que su control de los medios progubernamentales y el uso de fondos públicos para sobornar a votantes daban a su partido una ventaja injusta.

Durante las protestas encabezadas por estudiantes, Vučić cercó un parque céntrico frente a su oficina en Belgrado e instaló tiendas de campaña con grupos de simpatizantes como un aparente escudo humano. Periodistas de investigación identificaron a algunos residentes del campamento como personas con antecedentes delictivos y vincularon a Vučić con clanes criminales, algo que él rechazó.

Al reconocer la derrota, Vučić prometió seguir luchando.

“Nuestra estructura es muy firme, estamos muy unidos y somos fuertes, y estamos acostumbrados a estar en la oposición”, expresó en un discurso la noche del domingo.

El expresidente Boris Tadic cree que Vučić no habría reconocido la derrota en caso de una victoria estudiantil menos contundente. Pero dadas las circunstancias, “no podía evitarlo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.