Ejército de Nigeria lanza ataque contra milicianos; liberan a 76 rehenes

Al menos 76 rehenes, incluidos niños, han sido liberados después de que el Ejército de Nigeria atacó a milicianos con bombardeos de precisión en el noroeste del país, dijeron las autoridades locales.

Los ataques aéreos se lanzaron sobre objetivos alrededor de la colina Pauwa, ubicada en el área de Kankara del estado de Katsina, en las primeras horas del sábado, afirmó Nasir Mu’azu, el comisionado estatal de seguridad interna, en un comunicado. El asalto aéreo se llevó a cabo buscando un notorio secuestrador.

Los rehenes rescatados incluyen a algunos de los secuestrados durante un ataque a una mezquita en Unguwan Mantau que resultó en la muerte de al menos 50 personas, señaló el comisionado.

"Sin embargo, se lamentó que un niño perdiera trágicamente la vida durante el calvario", expresó Mu’azu.

En los últimos meses, ha habido un aumento en los ataques a comunidades en las regiones noroeste y centro-norte del país más poblado de África, donde los agricultores a menudo chocan por el acceso limitado a la tierra y el agua. Un ataque el mes pasado en el centro-norte de Nigeria mató a 150 personas.

El conflicto se ha vuelto más mortal en los últimos años, con autoridades y analistas advirtiendo que más pastores están tomando armas más sofisticadas.

El comisionado dijo que el asalto aéreo es "parte de una estrategia más amplia para desmantelar escondites criminales, debilitar sus redes y poner fin al ciclo de asesinatos, secuestros y extorsiones que han plagado a ciudadanos inocentes".

El país de África occidental también está lidiando con una insurgencia en su región noreste que ha resultado en la muerte de alrededor de 35.000 civiles y el desplazamiento de más de 2 millones de personas, según Naciones Unidas.

También el sábado, bombardeos separados en el noroeste de Nigeria mataron a 35 milicianos en un ataque dirigido.

A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Bola Tinubu para frenar los ataques yihadistas, la militancia ha persistido.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.