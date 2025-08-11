Finlandia acusa a altos oficiales de buque ligado a Rusia por dañar cables submarinos

Las autoridades finlandesas acusaron el lunes al capitán y a dos oficiales superiores de un buque vinculado a Rusia que dañó cables submarinos el año pasado entre Finlandia y Estonia.

El vicefiscal general de Finlandia dijo en un comunicado que se presentaron cargos de daño criminal agravado e interferencia agravada con las comunicaciones contra el capitán y los primeros y segundos oficiales del petrolero Eagle S. Sus nombres no fueron revelados. El comunicado indicó que ellos negaron las acusaciones.

Las autoridades han señalado que el buque arrastró su ancla para dañar el cable de energía Estlink 2 y los enlaces de comunicación entre Finlandia y Estonia el 25 de diciembre. El Kremlin negó previamente su participación en el daño a la infraestructura, que proporciona energía y comunicación a miles de europeos.

El Eagle S está registrado en las Islas Cook, pero ha sido descrito por funcionarios de aduanas finlandeses y la comisión ejecutiva de la Unión Europea como parte de la flota en la sombra de petroleros de Rusia. Se trata de buques envejecidos con propiedad oscura, adquiridos para evadir las sanciones occidentales en medio de la guerra en Ucrania y operando sin seguro regulado por Occidente.

Para Occidente, se cree que tales incidentes son parte de ataques de sabotaje generalizados en Europa supuestamente vinculados a Moscú tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Los cables y tuberías submarinas que cruzan uno de los corredores marítimos más transitados de Europa conectan a los países nórdicos, bálticos y de Europa central. Promueven el comercio, la seguridad energética y, en algunos casos, reducen la dependencia de los recursos energéticos rusos.

El comunicado del lunes alega que "se sospecha que el Eagle S, que salió de Ust-Luga en Rusia con una carga de productos petroleros, cortó cinco cables submarinos en el Golfo de Finlandia al arrastrar su ancla por el lecho marino durante unos 90 kilómetros (56 millas)".

Los fiscales dijeron que los propietarios de los cables han sufrido un total de al menos 60 millones de euros (69,7 millones de dólares) en costos de reparación.

"Se sospecha que la interrupción de la transmisión de electricidad y de los cables de telecomunicaciones con una capacidad de transmisión muy alta también ha causado un riesgo grave para el suministro de energía y las telecomunicaciones en Finlandia, aunque los servicios pudieron asegurarse utilizando conexiones alternativas", dijo el comunicado.

Añadió que los acusados "consideran que Finlandia carece de jurisdicción en el caso, ya que las ubicaciones de los daños a los cables están fuera de las aguas territoriales finlandesas".

El daño al Estlink 2, que puede proporcionar alrededor de la mitad de las necesidades eléctricas de Estonia en invierno, no interrumpió el servicio, aunque aumentó los precios de la energía en las naciones bálticas. El cable tiene aproximadamente 145 kilómetros (90 millas) de largo y alcanza los 90 metros (295 pies) en su punto más profundo.

