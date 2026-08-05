Exclusiva AP: Redada migratoria de Trump detuvo a más de 50 cónyuges y padres de militares

El gobierno de Donald Trump detuvo a decenas de padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo al recortar las protecciones migratorias para las familias de los soldados con el fin de impulsar su agenda de deportaciones masivas, según una investigación de The Associated Press.

La AP determinó que más de 50 padres y cónyuges de miembros de las fuerzas armadas en servicio activo han sido detenidos desde que Trump inició su segundo mandato, y que al menos seis han sido deportados, en el primer recuento de este tipo de arrestos, que el gobierno no registra. Al menos ocho familiares directos de militares estadounidenses permanecen bajo la custodia de las autoridades migratorias federales.

Durante décadas, los padres y cónyuges del personal militar han estado, por lo general, protegidos frente a la deportación gracias a un consenso bipartidista. Pero la AP encontró que ahora se les detiene de manera rutinaria durante meses mientras intentan regularizar su situación legal mediante las políticas disponibles para los familiares cercanos de los militares, mientras el ejército sigue reclutando personal anunciando beneficios migratorios para las familias de los alistados. Los expertos advierten que el giro podría socavar la preparación militar, en un momento en que Estados Unidos está en guerra en Irán. Esto ha dejado a militares sin apoyo emocional ni cuidadores para sus hijos, ha retrasado despliegues y ha obligado a algunos a tomarse licencias.

“¿Cómo puedo concentrarme siquiera en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, se preguntó el sargento del Ejército Hedar Leonel Turcios Juárez. Estaba destinado en Fort Bliss, Texas, cuando su esposa fue detenida en julio en fuera de un Walmart, delante de su hija de seis años.

Un puñado de detenciones de cónyuges de militares causó rechazo público y provocó la intervención del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para asegurar su liberación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que no compila datos sobre estos casos. La AP obtuvo información analizando miles de registros de tribunales federales recopilados por Habeas Dockets, un proyecto dirigido por la Immigration Justice Transparency Initiative; revisando la cobertura mediática existente y verificando datos con familiares y abogados. Es probable que la cifra real sea mucho mayor que los 51 casos hallados por la AP.

Associated Press solicitó comentarios al DHS sobre cada caso, incluidos los antecedentes migratorios y penales de los afectados. La agencia no proporcionó información específica sobre la mayoría de los casos, pero señaló que al menos siete personas ya habían sido expulsadas de Estados Unidos anteriormente, al menos ocho tenían órdenes de expulsión y al menos dos tenían condenas por conducir en estado de ebriedad o por delitos relacionados con drogas.

“DHS e ICE valoran las contribuciones de todos aquellos que han servido en el ejército de Estados Unidos”, indicó el departamento en un comunicado. “El servicio militar en Estados Unidos por sí solo no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias de Estados Unidos”.

El Pentágono declinó comentar los hallazgos de la AP.

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Brook es integrante del programa de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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La experiodista de The Associated Press Morgan Lee contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.