Huelga general en España: lo que deben saber los viajeros sobre vuelos, aeropuertos y vacaciones

Una huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre en España podría provocar importantes interrupciones en los vuelos, trenes y otros servicios de transporte, debido a la participación de trabajadores de numerosos sectores. El paro de 24 horas fue acordado por los dos principales sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), en protesta por la crisis de la vivienda.

Se trata de la primera huelga general convocada conjuntamente por ambas organizaciones en 14 años y tendrá lugar apenas unas semanas antes de las elecciones anticipadas en España. Aunque todavía no se ha confirmado la participación de sectores específicos del transporte aéreo, en movilizaciones anteriores se sumaron trabajadores de servicios aeroportuarios en tierra, controladores aéreos y tripulantes de cabina, por lo que no se descartan cancelaciones y retrasos.

Ante este escenario, el Grupo Lufthansa advirtió que sus operaciones podrían verse afectadas. “Se prevé que la huelga altere los horarios de los vuelos de las aerolíneas del Grupo Lufthansa con origen o destino en España. Es probable que se produzcan cancelaciones y retrasos. Recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo antes de viajar”, señaló la compañía. Asimismo, informó que los pasajeros afectados por cancelaciones podrán modificar sus reservas sin costo adicional o solicitar el reembolso de sus boletos en Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings y Discover.

Por su parte, CCOO informó que representantes del fabricante aeronáutico Airbus y de la cadena hotelera Ilunion participaron en la asamblea conjunta en la que se convocó la huelga. Además del transporte aéreo, se esperan importantes interrupciones en los servicios ferroviarios, incluidos los trenes de Renfe y los de alta velocidad AVE, así como en las redes de metro y autobuses locales. En ciudades como Madrid y Barcelona también podrían celebrarse manifestaciones multitudinarias capaces de bloquear calles y provocar problemas de tránsito.

Frente a las posibles afectaciones, el gobierno británico recordó en sus recomendaciones de viaje a España que las manifestaciones, concentraciones políticas y marchas pueden organizarse con poca o ninguna anticipación, especialmente en las principales ciudades, por lo que aconsejó a sus ciudadanos seguir las indicaciones de la policía y las autoridades locales. “Aunque la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, existe el riesgo de disturbios o episodios de violencia. Si se encuentra cerca de una zona donde se desarrolla una protesta, manténgase atento a su entorno y aléjese si observa señales de alteraciones del orden público”, advirtió.

En la misma línea, la Embajada de Estados Unidos en España emitió recomendaciones para quienes tengan previsto viajar o desplazarse por el país. “El transporte público funcionará con servicios mínimos. Confirme sus planes de viaje con su compañía ferroviaria o aerolínea y contemple posibles retrasos. Las manifestaciones pueden provocar cierres o cancelaciones de último momento”, señaló. También advirtió que algunos museos, tiendas, restaurantes y farmacias podrían permanecer cerrados, por lo que recomendó planificar con anticipación las necesidades personales.

La convocatoria se produce después de una serie de protestas desencadenadas por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid, quien había vivido en la misma vivienda durante siete décadas. El caso puso de manifiesto las crecientes dificultades que enfrentan los inquilinos de larga duración en las principales ciudades españolas, donde el aumento de los alquileres, la gentrificación y la escasez de viviendas asequibles han intensificado las tensiones sociales y políticas.

En este contexto, UGT explicó en un comunicado que decidió convocar la huelga porque los trabajadores ya no pueden afrontar el costo de una vivienda. CCOO, por su parte, señaló que ha situado la crisis habitacional en el centro de la movilización debido a las dificultades que enfrentan millones de personas para pagar un alquiler o acceder a una vivienda asequible, una situación que también impide que muchos jóvenes puedan independizarse.

Traducción de Leticia Zampedri