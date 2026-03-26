Europeos prometen endurecer medidas contra flota fantasma de Rusia

Un grupo de países del norte de Europa prometió el jueves endurecer la lucha contra la “flota fantasma” de petroleros rusos que exportan petróleo sancionado, mientras funcionarios turcos dijeron que uno de esos petroleros fue alcanzado por un dron naval cuando en el mar Negro.

La flota fantasma de Rusia está compuesta por petroleros envejecidos que se compran de segunda mano, a menudo por entidades no transparentes con direcciones en países que no están sancionando a Rusia. Moscú necesita las embarcaciones para eludir las sanciones occidentales y vender el petróleo y productos derivados que financian en gran medida su invasión de Ucrania.

El primer ministro británico Keir Starmer declaró en una reunión con aliados en Finlandia que “deberíamos ir tras la flota fantasma aún con más fuerza”.

Al hablar con otros miembros de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, un grupo de 10 países que ha estado rastreando las embarcaciones, Starmer indicó que el ejército británico ahora podrá abordar petroleros de la flota fantasma cuando transiten por aguas del Reino Unido, sumándose a varios otros aliados que lo hacen.

“Juntos, debemos cerrar rutas marítimas críticas para este comercio vital para mantener la presión sobre (el presidente ruso Vladímir) Putin y ayudar a cambiar la narrativa de esta guerra” en Ucrania, señaló Starmer.

En un mensaje de video grabado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que las exportaciones de petróleo y gas de Rusia están alimentando el esfuerzo de Moscú por apoderarse de Ucrania.

“Así que por favor mantengan la presión sobre Rusia —sus petroleros y su flota fantasma no deben sentirse seguros en aguas europeas”, manifestó.

En Turquía, funcionarios dijeron que ninguno de los 27 tripulantes turcos del Altura salió herido cuando fue atacado a primera hora del jueves, causando daños en el puente de mando y la sala de máquinas.

El buque, que según reportes transportaba 140.000 toneladas de crudo cuando fue alcanzado a unas 14 millas náuticas al norte del Bósforo, desde noviembre del año pasado pertenece a la naviera Pergamon Maritime, con sede en Turquía.

El Altura está sancionado por la Unión Europea desde octubre debido a su papel en el transporte de exportaciones de petróleo ruso según la web Open Sanctions.

El ministro de Transporte , Abdulkadir Uraloglu, sostuvo que el petrolero fue objeto de un “ataque por parte de una embarcación marítima no tripulada”. No indicó si se sospecha que Ucrania pudiera estar detrás del ataque.

En el pasado, el ejército de Ucrania ha dicho que utilizó drones marinos para hundir buques rusos en el mar Negro. A principios de este mes, Rusia culpó a un dron naval ucraniano por el hundimiento de un petrolero con bandera rusa que transportaba gas natural licuado en el mar Mediterráneo frente a Libia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.