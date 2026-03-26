Gobierno de Hungría acusa a un destacado periodista de presunto espionaje

El gobierno prorruso de Hungría presentó cargos penales contra un destacado periodista de investigación, a quien acusa de realizar actividades de espionaje en coordinación con un país extranjero, dijo un ministro el jueves.

El periodista, Szabolcs Panyi, está especializado en la cobertura de información de seguridad nacional e inteligencia y ha publicado amplios reportajes que detallan operaciones de influencia rusa en Hungría, así como la relación entre Moscú y el ministro húngaro de Exteriores.

Panyi niega las acusaciones, y un medio para el que escribe ha acusado al gobierno de Budapest de “recurrir a tácticas autoritarias” para desacreditar al reportero y sus hallazgos.

En una grabación secreta realizada sin el conocimiento de Panyi y difundida esta semana en un formato editado por medios vinculados al gobierno, se escucha como el periodista habla con una fuente sobre la confirmación de un número de teléfono utilizado por el canciller húngaro, Péter Szijjártó, como parte de una investigación que llevaba a cabo sobre las comunicaciones entre Szijjártó y su homólogo ruso.

El fin de semana pasado, The Washington Post reportó, citando a varios funcionarios europeos de seguridad actuales y pasados, que Szijjártó conversaba con regularidad con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, durante los recesos de las reuniones del consejo de la Unión Europea para proporcionarle “informes directos sobre lo que se discutió” y posibles soluciones.

Szijjártó desmintió la información aunque reconoció que habla con Lavrov antes y después de las reuniones de ministros de Exteriores del bloque sobre su agenda y decisiones.

En una conferencia de prensa, Gergely Gulyás, jefe de gabinete del primer ministro, Viktor Orbán, afirmó el jueves que el ministro de Justicia de Hungría presentó cargos contra Panyi por presunto espionaje. Según Gulyás, el reportero había “espiado contra su propio país en cooperación con un Estado extranjero”, y su papel como periodista era una “tapadera".

Gulyás añadió que era “jurídicamente discutible” si las actividades del periodista equivalían a traición.

En publicaciones en redes sociales y en declaraciones al medio húngaro Telex, Panyi ha negado cualquier irregularidad y rechazó las acusaciones del gobierno húngaro de que habría compartido el número de teléfono de Szijjártó con algún país extranjero. No respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Panyi escribe para el medio húngaro de investigación Direkt36, así como para el medio de investigación centroeuropeo VSquare, con sede en Varsovia, Polonia. En un comunicado el miércoles, antes de que se presentasen los cargos, VSquare apuntó que el gobierno de Orbán estaba “recurriendo una vez más a tácticas autoritarias para atacar a un periodista cuyos reportajes exponen verdades incómodas para el régimen”.

Orbán y su partido, Fidesz, enfrentan un desafío electoral sin precedentes en sus 16 años en el poder. Con una desventaja de dos dígitos en la mayoría de las encuestas electorales con respecto a un rival de centroderecha, Orbán ha presentado lo que está en juego en los comicios del 12 de abril como una cuestión existencial para Hungría, alegando que, si pierde, el país será arrastrado a la guerra de Rusia en la vecina Ucrania.

La campaña de Orbán ha girado en torno a un mensaje agresivo contra Kiev y, en los últimos días, su gobierno acusó a Ucrania de movilizar a sus servicios secretos para influir en el resultado de las elecciones.

En un video publicado en redes sociales el jueves, Orbán pidió que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, “retire inmediatamente a sus agentes”, pero no aportó pruebas para respaldar sus afirmaciones.

El gobierno ha desmentido las informaciones que sugieren que agencias de inteligencia rusas estarían llevando a cabo operaciones para decantar las elecciones a favor de Orbán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.