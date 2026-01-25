Europa encuentra una voz unificada para decir "no" a Trump

No más alabanzas desmedidas. No más soluciones diplomáticas educadas y de estilo antiguo. Y ahora nadie está llamando a Donald Trump “papá”.

Los líderes europeos que durante un año batallaron para averiguar cómo lidiar con un presidente estadounidense envalentonado en su segundo mandato se acercaron a decir “no”, o algo diplomáticamente similar, a su desprecio por el derecho internacional y sus demandas sobre su territorio. La promesa de Trump de apoderarse de Groenlandia y castigar a cualquier país que se resista pareció ser la prueba de fuego.

Se consideró que se habían cruzado “líneas rojas” este año cuando Trump revivió abruptamente su demanda de que Estados Unidos debía “absolutamente” gobernar Groenlandia, la región semiautónoma de Dinamarca, un aliado de la OTAN, Dinamarca. Eso empujó incluso a los diplomáticos más moderados a emitir advertencias contundentes contra Trump, a quien habían elogiado con trato monárquico y alabanzas desmedidas.

“Reino Unido no cederá” su apoyo a la soberanía de Groenlandia, expresó el primer ministro británico, Keir Starmer. Varios líderes del continente dijeron que “Europa no sería chantajeada” por Groenlandia.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, expresó: “Las amenazas no tienen lugar entre aliados”.

La dura retórica diplomática en torno al enfrentamiento la semana pasada en Davos, Suiza, no fue el único factor que presionaba a Trump. Las elecciones al Congreso de Estados Unidos se acercan en noviembre en medio de un mercado de valores en declive y calificaciones de aprobación en caída. Los líderes europeos tampoco son los primeros en interponerse en el camino de Trump durante su segundo mandato; véase al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Pero el cambio dramático entre la élite europea, de “apaciguar” a Trump a desafiarlo, ofrece pistas en el esfuerzo continuo entre algunas naciones de cómo decir “no” a un presidente que odia escucharlo y es conocido por tomar represalias.

“Queremos un pedazo de hielo para la protección mundial, y no nos lo darán”, dijo Trump a su audiencia en el Foro Económico Mundial. “Pueden decir que sí, y estaremos muy agradecidos. O pueden decir que no, y lo recordaremos”.

Lección 1: Hablar como uno solo

En los últimos días, Europa ofreció abundantes negativas a seguir a Trump, desde su demanda sobre Groenlandia hasta unirse a su nuevo Consejo de Paz e incluso a lo que Mark Carney de Canadá llamó la “ficción” de que la alianza funciona en beneficio de cualquier país más que del más poderoso. El momento marcó una unidad entre los líderes europeos que no lograron alcanzar durante un año.

“Cuando Europa no está dividida, cuando estamos juntos y cuando somos claros y fuertes también en nuestra disposición a defendernos, entonces los resultados se mostrarán”, expresó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. “Creo que hemos aprendido algo”.

Federiksen ejemplificó la curva de aprendizaje. Hace un año, ella y otros líderes estaban a la defensiva y respondían principalmente a la administración Trump. Encontró necesario decir a los periodistas en febrero de 2025: “No somos un mal aliado”, después de que el vicepresidente JD Vance dijera que Dinamarca “no estaba siendo un buen aliado”.

Trump es transaccional. Recurre poco a la diplomacia y no “necesita (el) derecho internacional”, dijo al New York Times este mes. Ahí radica la desconexión entre los líderes europeos típicamente colaborativos y el presidente republicano cuando regresó a la Casa Blanca diciendo que quería que Estados Unidos se apoderara de Groenlandia, Panamá y quizás incluso Canadá.

“En el primer mandato de Trump, Europa no sabía qué esperar e intentó lidiar con él usando las viejas reglas de la diplomacia, con la expectativa de que, si seguían hablando con él en términos mesurados, cambiaría su comportamiento y se integraría al club”, señaló Mark Shanahan, profesor asociado de compromiso político en la Universidad de Surrey.

“Es muy difícil para otros líderes que tratan entre sí con las cortesías de un sistema basado en reglas y conversación diplomática”, dijo Shanahan. “Es difícil para ellos cambiar”.

Cinco meses después de la juramentación de Trump el año pasado, con su amenaza sobre Groenlandia en el aire, los líderes europeos habían comprendido lo suficiente sobre la gestión de Trump como para llevar a cabo una reunión de naciones de la OTAN en Holanda. Los miembros de la alianza militar acordaron contribuir más y en general dieron crédito a Trump por forzarlos a modernizarse.

El secretario general Mark Rutte, conocido como el “apaciguador de Trump” en la coalición, comparó el papel del presidente en calmar la guerra Irán-Israel con un “papá” interviniendo en una pelea de patio de escuela.

Lección 2: Considerar decir no — y tomar decisiones en consecuencia

La diplomacia tradicional existe para preservar las posibilidades de trabajar juntos. Eso a menudo significa evitar decir un “no” rotundo si es posible. Pero la jugada de Trump sobre Groenlandia fue una amenaza tan clara de un miembro de la OTAN a otro que el primer ministro de Groenlandia realmente dijo la palabra.

“Basta”, dijo Jens-Frederik Nielsen dijo en un comunicado poco después de las declaraciones de Trump el 5 de enero. “No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías sobre anexión”.

Eso jugó un papel en establecer el tono. La líder de Dinamarca dijo que cualquier invasión de Groenlandia marcaría el fin de la OTAN e instó a los miembros de la alianza a tomar en serio la amenaza.

Lo hicieron, emitiendo declaración tras declaración rechazando la amenaza renovada. Trump respondió el fin de semana pasado desde su campo de golf en Florida con una amenaza de imponer un impuesto de importación del 10% dentro de un mes a productos de ocho naciones europeas: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia. La tasa, escribió, subiría al 25% el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo para “la compra Completa y Total de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

Lección 3: Rechazar el paradigma de gran poder de Trump

Las palabras combativas de Trump encendieron un fuego entre los líderes que llegaban a Davos. Pero también parecían reconocer que el mundo más amplio de Trump lo dejaba vulnerable.

Duncan Snidal, profesor emérito de relaciones internacionales en la Universidad de Oxford y la Universidad de Chicago, explica: “Trump estaba en una posición bastante débil porque tiene muchos otros problemas inminentes en marcha”, a nivel nacional, incluyendo una próxima decisión de la Corte Suprema sobre sus aranceles y una reacción contra las redadas de inmigración en Minnesota.

Carney de Canadá dijo que no al replantear la pregunta no como si se tratara de Groenlandia, sino de si era hora de que los países europeos construyeran poder juntos contra un “abusivo” — y su respuesta fue sí.

Sin nombrar a Estados Unidos o a Trump, Carney habló con franqueza: Europa, dijo, debería rechazar la “coerción” y “explotación” del gran poder. Era hora de aceptar, dijo, que había ocurrido una “ruptura” en la alianza, no una transición.

Sin decirlo, Snidel señaló que la ruptura era muy nueva, y aunque podría ser difícil de reparar en el futuro, hacerlo bajo reglas ajustadas sigue siendo de interés para Estados Unidos y Europa más allá de la presidencia de Trump. “Es un trato demasiado bueno para todos ellos como para no hacerlo”, dijo Snidel.

Lección 4: Ejercer precaución

Antes de dejar el podio en Davos, Trump ya había comenzado a retroceder.

Canceló su amenaza de usar “fuerza” para apoderarse de Groenlandia. Poco después, se retractó por completo, anunciando “el marco” para un acuerdo que haría innecesaria su amenaza arancelaria.

Trump dijo a Fox Business que “vamos a tener acceso total a Groenlandia”, bajo el “marco”, sin revelar qué podría significar eso.

Frederiksen presionó el botón de advertencia nuevamente. En un comunicado, dijo: “No podemos negociar sobre nuestra soberanía”.

En otras palabras: “No”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.