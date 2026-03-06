Estadounidenses varados en Oriente Medio reciben poca ayuda oficial para volver a casa

La evacuación de Alyssa Ramos desde Kuwait implicó un viaje de 48 horas a través de cuatro continentes. El gobierno de Estados Unidos no la ayudó en nada, afirmó la bloguera de viajes.

“Siguen saliendo en las noticias diciendo que hacen todo lo que pueden para sacar a los estadounidenses”, señaló Ramos, después de aterrizar en Miami el jueves. “Sé con certeza que no lo están haciendo”.

Contó que envió varios mensajes a la embajada de Estados Unidos en Kuwait y que la remitieron a la sección consular, donde le indicaron que no podían ayudarla a salir del país y que debía inscribirse en el programa de viajero inteligente de Estados Unidos y resguardarse.

Ramos es una de los muchos estadounidenses y ciudadanos de otros países que salieron de Oriente Medio o que seguían varados allí el viernes, casi una semana después de que los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán afectaran rápidamente a más de una docena de países cercanos. Ciudadanos de Estados Unidos describieron frustraciones y un temor creciente al encontrarse con aeropuertos cerrados, vuelos cancelados y orientaciones alarmantes del gobierno de Estados Unidos, mientras Polonia, Australia, Francia y otros países enviaron con mayor rapidez aviones militares o fletados para llevar a sus ciudadanos de regreso a casa.

Susan Daley, residente de Chicago, quien estaba en un viaje de trabajo en Emiratos Árabes Unidos cuando comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, llegó a Estados Unidos el jueves a bordo del primer vuelo comercial de Dubái a San Francisco desde que empezó el conflicto.

“El Departamento de Estado o quien sea nos dijo: ‘Tienen que salir de inmediato’, pero no hay ayuda, así que están por su cuenta para hacer sus propios planes de viaje”, comentó Daley, “Eso fue lo más estresante”.

El gobierno del presidente Donald Trump rechazó las críticas de que la respuesta de Estados Unidos fuera demasiado lenta.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el primer vuelo de repatriación fletado por el gobierno regresó desde Oriente Medio el jueves y que llegarían más a diario. Hasta el momento, se ignora cuántas personas iban en los aviones ni desde qué lugar habían partido.

El subsecretario de Estado para asuntos públicos hizo una publicación en redes sociales en la que incluyó una foto de estadounidenses abordando un avión con el logotipo de los Patriots de Nueva Inglaterra, el equipo de la NFL. Se cree que el avión es al menos el segundo de ese tipo en aterrizar en el Aeropuerto Internacional Dulles, a las afueras de Washington.

Hasta el viernes, unos 24.000 estadounidenses habían regresado a Estados Unidos desde que comenzó la guerra, indicó el Departamento de Estado. La gran mayoría pudo volver por su cuenta mediante opciones comerciales. Las embajadas de Estados Unidos en la región siguieron indicando a los estadounidenses que utilizaran vuelos comerciales para salir, aunque gran parte del espacio aéreo sobre el Golfo seguía cerrado o con fuertes restricciones.

Grupos de chat ayudan a las personas a evacuar

Ante la ausencia de orientación desde Washington o de oficinas consulares de Estados Unidos, algunos viajeros dijeron que recurrieron a grupos de WhatsApp y a consejos recopilados en redes sociales para obtener pistas sobre vuelos comerciales y rutas alternativas para salir de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y otros países. Algunos crearon campañas en GoFundMe para ayudar a cubrir hoteles y otros gastos por los días que pasaron atrapados en Dubái y otras ciudades del Golfo.

Ramos inició el lunes grupos de WhatsApp para ayudar a personas que seguían su difícil evacuación a través de su cuenta en redes sociales, “My Life’s a Travel Movie”, y que le escribían diciendo que también necesitaban ayuda para salir.

En tres días, más de 2.200 personas se unieron a los chats sobre cómo salir de Dubái, Doha, Qatar, y Kuwait. Los miembros organizaron traslados compartidos a aeropuertos donde los vuelos seguían operando, compartieron nombres de conductores de confianza y publicaron precios e incluso los tipos de moneda aceptados.

El jueves, una integrante escribió que su esposo y sus dos hijos habían intentado salir de Dubái, pero les cancelaron dos vuelos, y que su hijo de 2 años, que es diabético, se estaba quedando sin medicación. Otros miembros intervinieron de inmediato para ofrecer consejos.

El estadounidense Cory McKane quedó varado en Dubái antes de tomar un vuelo para salir de la región el miércoles, tras un largo y costoso viaje sin dormir hasta Mascate, Omán. Dijo que también se apoyó en la ayuda de amigos y de otros viajeros varados en un chat grupal de WhatsApp.

En lugar de arriesgarse a acudir al aeropuerto abarrotado de Dubái, McKane y sus amigos alquilaron un auto y condujeron hasta la frontera con Omán. Contó que los taxistas cobraban hasta 650 dólares para llevar a viajeros varados al aeropuerto de Mascate, donde los vuelos seguían operando.

“Todos se han enviado recursos entre sí porque, francamente, Estados Unidos no ha hecho ni una sola cosa en ningún sentido. Eso ha sido realmente decepcionante”, afirmó.

Legisladores demócratas califican de “inaceptable” la respuesta de Estados Unidos

Jason Altmire, excongresista demócrata de Pensilvania durante tres mandatos, logró salir de Dubái después de que Emiratos Árabes Unidos reabriera parcialmente su espacio aéreo y la aerolínea Emirates volviera a realizar vuelos limitados.

“No supimos nada del Departamento de Estado más allá del correo general en el que nos aconsejaban encontrar nuestra propia manera de salir”, escribió Altmire en una entrevista por correo electrónico. “Esto, junto con el mensaje de voz del Departamento de Estado de ‘están por su cuenta’, me pareció indignante”.

En una carta enviada el martes al secretario de Estado Marco Rubio, demócratas del Congreso dijeron que “la falta de preparación, planificación y comunicación claras hacia los estadounidenses en el extranjero es inaceptable y una violación de la misión básica del Departamento de Estado de brindar asistencia consular y protección a los ciudadanos de Estados Unidos en el exterior”.

Rubio dijo el martes que Estados Unidos había organizado vuelos de rescate, pero que los funcionarios enfrentaban desafíos debido a los cierres del espacio aéreo.

“Sabemos que vamos a poder ayudarlos”, señaló Rubio, aunque advirtió que “va a tomar un poco de tiempo porque no controlamos los cierres del espacio aéreo”.

Las opciones de vuelos comerciales han sido limitadas desde el inicio de la guerra. Más de 29.000 de unos 51.000 vuelos programados hacia o desde aeropuertos de Oriente Medio habían sido cancelados hasta el viernes, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Omán, Egipto, Arabia Saudí y Jordania se han convertido en puntos clave de salida para los esfuerzos de repatriación porque los vuelos seguían operando en esos países. Sin embargo, el espacio aéreo sobre Irán, Irak, Qatar, Bahrein, Kuwait y Siria seguía cerrado, según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Azerbaiyán cerró el sector sur de su espacio aéreo el jueves tras acusar a Irán de un ataque con drones en su territorio que hirió a cuatro civiles y dañó un edificio del aeropuerto.

Trenten Higgins, quien tomó un taxi desde Israel hasta Jordania, pudo volar desde su capital y llegar a Nueva York el jueves. Dijo que el Departamento de Estado no fue de ayuda.

“Cada alerta que dieron y todos los consejos que dieron llegaron al menos un día tarde”, afirmó Higgins. “Incluso cuando no era demasiado tarde, era imposible actuar en consecuencia y luego simplemente colgaban”.

___

Los periodistas de The Associated Press Wyatte Grantham-Philips y David Martin en Nueva York, Haven Daley en San Francisco, Matthew Lee en Washington y R.J. Rico en Atlanta contribuyeron a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.