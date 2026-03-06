Disidentes kurdos iraníes en Irak niegan planes de ataque, pero se unirían a invasión de EEUU a Irán

Oficiales de uno de los grupos disidentes kurdos iraníes armados con base en el norte de Irak dijeron a The Associated Press que no están planeando un ataque transfronterizo inminente contra Irán, pero que se sumarán a una invasión terrestre si Estados Unidos lanzara una.

Los comentarios parecen estar dirigidos a tranquilizar a funcionarios kurdos iraquíes, quienes han dicho que no quieren que se lancen ataques contra Irán desde su territorio, por temor a verse aún más arrastrados a la guerra en Oriente Medio desatada por las ofensivas de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En caso de una operación terrestre de Estados Unidos, “entonces entraremos junto a las fuerzas de la coalición”, afirmó Khalil Nadiri, un oficial del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK, por sus siglas en inglés), en una entrevista con la AP el jueves. Pero añadió: “Los kurdos no deben colocarse como la punta de lanza del ataque”.

Agregó que su grupo también cuenta con miembros armados que ya están presentes dentro de Irán y que no necesariamente requerirán apoyo transfronterizo si fueran a impulsar un levantamiento.

Nadiri señaló que los grupos kurdos han estado en contacto con Estados Unidos e Israel, pero negó haber recibido de ellos cualquier tipo de ayuda material.

Los comentarios se produjeron después que funcionarios kurdos dijeran a inicios de esta semana que los grupos disidentes kurdos iraníes con base en el norte de Irak se están preparando para una posible operación militar transfronteriza en Irán, y que Estados Unidos había pedido a los kurdos iraquíes que los apoyaran.

Rebaz Sharifi, un comandante militar del PAK, dijo que será “un avance muy positivo” si Estados Unidos y sus aliados armaran a los grupos kurdos, pero también negó que hasta ahora hayan recibido ese tipo de apoyo.

Sharifi agregó que espera que en algún momento el presidente estadounidense Donald Trump “podría querer que las fuerzas peshmerga del Kurdistán Oriental participen en el conflicto durante una invasión terrestre” y que “si llega a ese punto, por nuestra parte, estaremos complacidos con ello”.

Sin embargo, los dos funcionarios buscaron disipar los temores de los funcionarios kurdos iraquíes de que la región kurda semiautónoma de Irak sea utilizada como plataforma de lanzamiento.

Peshawa Hawramani, portavoz del Gobierno Regional del Kurdistán, dijo en un comunicado a inicios de esta semana que “las acusaciones que afirman que formamos parte de un plan para armar y enviar a partidos de oposición kurdos al territorio iraní carecen por completo de fundamento” y que los partidos kurdos iraquíes no quieren “ampliar la guerra y las tensiones en la región”.

Irán y milicias iraquíes aliadas ya han lanzado decenas de misiles y ataques con drones contra el norte de Irak, apuntando a las bases de Estados Unidos y al consulado en Irbil, así como a bases de los grupos disidentes kurdos iraníes.

Sharifi subrayó que las bases del PAK han sido atacadas dos veces con misiles balísticos y cuatro veces con drones desde el inicio de la guerra, lo que causó la muerte de uno de sus combatientes e hirió a otros tres.

“Dado que la región del Kurdistán (iraquí) ha adoptado una política de no convertirse en parte de este conflicto y porque no queremos perturbar la estabilidad y la seguridad aquí y respetamos las leyes de esta región, en consecuencia, el entorno aún no se ha establecido para que traslademos nuestras fuerzas de regreso al Kurdistán Oriental”, destacó Nadiri.

Estaba usando el término que emplean los grupos kurdos para referirse a la región kurda de Irán.

La posible implicación militar de los kurdos ha elevado las tensiones con otros grupos de oposición iraníes, en particular la facción encabezada por el hijo del antiguo sha, Reza Pahlavi, quien ha acusado a los kurdos de ser separatistas que buscan desmembrar Irán.

Sharifi añadió que el “objetivo final” de su grupo es la condición de Estado de los kurdos en las cuatro regiones y la reunificación del Kurdistán, en referencia a las zonas kurdas que actualmente están divididas entre Irán, Irak, Turquía y Siria.

Nadiri dijo que un sistema confederal podría ser una “solución viable” que permita que la zona kurda siguiera formando parte de Irán, al tiempo que mantenga su “propia soberanía, identidad y características únicas”.

