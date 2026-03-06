AP Explica: claves de la elección legislativas y consultas presidenciales en Colombia

Los colombianos escogerán el 8 de marzo a los integrantes de un nuevo Congreso y a los candidatos presidenciales de tres sectores políticos en una jornada marcada por cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude.

Más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para votar y elegir 102 senadores y 183 representantes a la cámara.

Además, en una especie de primaria, escogerán candidatos presidenciales de tres corrientes políticas, lo que ayudará a decantar una amplia baraja de aspirantes a suceder a Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia.

Estas son algunas claves de la jornada electoral.

Dudas de posible fraude

La alarma por un posible fraude en las elecciones la encendió Petro, quien ha insistido en que no confía en los sistemas informáticos usados por la Registraduría Nacional, encargada de la logística, especialmente el que pertenece a una firma privada, la misma que se usó en 2022 cuando fue elegido presidente.

Hernán Penagos, registrador general, dijo a la prensa que los sistemas están auditados por una firma internacional y serán los jueces los que declaren la elección en el escrutinio, paso siguiente al preconteo que inicia el mismo día de la elección con un fin informativo.

El fraude “está en la coacción, en la financiación ilegal de las campañas, en la compra de votos”, dijo Penagos.

La estatal Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo de violencia electoral en decenas de municipios del país por la acción de grupos armados ilegales.

Petro recordó que en las elecciones legislativas de 2022 su movimiento político, Pacto Histórico, tuvo una diferencia de más de 390.000 votos nuevos luego del escrutinio. Agregó que eso se logró gracias a los testigos electorales.

La Procuraduría, la Contraloría y la Misión de Observación Electoral han dicho que no hay indicios de un posible fraude y que, en caso de alguna irregularidad, el sistema ofrece mecanismos legales para tramitarlo.

Congreso como contrapeso

Las legislativas definirán la composición del Congreso y qué sector tendrá la fuerza mayoritaria, con miras a ser un contrapeso o una mayoría para el próximo presidente, que será elegido el 31 de mayo.

“El Congreso ha adquirido una relevancia muy clara en estos cuatro años del gobierno de Petro como contrapoder”, dijo a The Associated Press Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

El Congreso actual avaló reformas de Petro como la laboral y la de pensiones pero rechazó la reforma al sistema de salud y tributaria. Petro ha denunciado que existe un “bloqueo” desde el Legislativo para impedirle gobernar.

Según Basset, el reto del oficialista Pacto Histórico es lograr una bancada significativa tras cuatro años de ser partido de gobierno. Mientras desde la derecha opositora aspiran a volver a ser una fuerza muy relevante, además de otros partidos más pequeños y coaliciones que son clave a la hora de conformar mayorías.

Para Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, la nueva composición del Congreso será relevante para dar o quitar impulso a la convocatoria de una Asamblea Constituyente de origen ciudadano que apoya el gobierno de Petro, quien ha insistido en que la Constitución debe modificarse. La iniciativa está en una fase inicial de recolección de firmas y luego deberá pasar al Congreso, que decidirá si la avala o no.

Los candidatos presidenciales

El domingo los ciudadanos tendrán que elegir entre 16 precandidatos presidenciales de tres corrientes políticas, pero no estarán los dos que hasta ahora las encuestas muestran como punteros: el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Cepeda, candidato del partido de Petro, y el opositor De la Espriella han pedido no votar las consultas interpartidistas en busca de quitarles peso político.

Basset aseguró que aún hay muchos votantes indecisos y candidaturas que probablemente no irán hasta el final, por lo que “estas consultas van a ser fundamentales para depurar la oferta y ver si surgen otras candidaturas fuertes”.

En la consulta de centroizquierda participan dos candidatos afines a Petro, entre ellos el exembajador ante el Reino Unido, Roy Barreras. En la del centro compiten Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Leonardo Huerta, un abogado poco conocido. Mientras que en la de derecha compiten nueve candidatos, incluida Paloma Valencia, la postulante del principal partido de oposición.

Garay dijo que quien gane cada consulta debe ir a la elección presidencial. Sin embargo, no es obligatorio para los otros candidatos apoyar al ganador, por lo que luego de los resultados se reconfigurarán las fuerzas sumándose a los punteros o a una nueva candidatura “legitimada” por la consulta.