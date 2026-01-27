España otorgará estatus legal a miles de inmigrantes sin permiso de residencia

El gobierno de España otorgará estatus legal a potencialmente cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización, el ejemplo más reciente de cómo el país ha desafiado la tendencia hacia políticas de inmigración cada vez más duras vistas en Estados Unidos y gran parte de Europa.

La ministra de Migración, Elma Saiz, anunció el martes la medida extraordinaria tras la reunión semanal del gabinete. Manifestó que su gobierno enmendará las leyes de inmigración existentes mediante un decreto expedito para otorgar a los inmigrantes que viven en España sin autorización la residencia legal hasta por un año, así como el permiso para trabajar.

Los permisos se aplicarán a aquellos que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar que han vivido en el país durante al menos cinco meses. También deben demostrar que no tienen antecedentes penales.

“Hoy es un día histórico”, afirmó Saiz a los periodistas durante una conferencia de prensa. La medida podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas que, según estimaciones de diferentes organizaciones, viven en las sombras de la sociedad española. Muchos son latinoamericanos o africanos que trabajan en los sectores agrícola, turístico o de servicios, pilares de la creciente economía de España.

El decreto expedito elude un proyecto de ley similar estancado en el Parlamento. Saiz expresó que espera que los inmigrantes puedan comenzar a solicitar su estatus legal a partir de abril, una vez que el decreto entre en vigor.

Esta acción sorprendió a muchos tras un acuerdo de último minuto entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el izquierdista Podemos a cambio del apoyo parlamentario al tambaleante gobierno del presidente Pedro Sánchez.

La noticia fue bien recibida por cientos de grupos defensores de los migrantes y prominentes asociaciones católicas que hicieron campaña y obtuvieron 700.000 firmas para una iniciativa similar que fue admitida para debate en el Congreso en 2024, pero que probablemente no obtendrá suficientes votos para ser aprobada.

Mientras otras naciones, muchas envalentonadas por la administración Trump, buscan restringir la inmigración y el asilo en todo el mundo, España ha tomado la dirección opuesta, y Sánchez y sus ministros a menudo han elogiado los beneficios de la inmigración para la economía.

La nación ibérica ha acogido a millones de personas de Sudamérica y África en los últimos años, y la gran mayoría ingresaron al país legalmente.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.