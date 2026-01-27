El primer ministro de India afirma que se ha alcanzado un acuerdo de libre comercio con la UE

El primer ministro de India, Narendra Modi, afirmó el martes que su país y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo de libre comercio para profundizar sus lazos económicos y estratégicos.

El acuerdo, que abarca a la asombrosa cifra de 2.000 millones de personas, se concluyó tras casi dos décadas de negociaciones. Ambas partes lo denominaron la "madre de todos los acuerdos".

Es uno de los mayores compromisos bilaterales en materia de comercio. El anuncio se hizo después de que Washington haya fijado altos aranceles de importación tanto a India como a la UE.

"Este acuerdo traerá grandes oportunidades para los pueblos de India y Europa. Representa el 25% del PIB global y un tercio del comercio mundial", dijo Modi mientras se dirigía de forma remota a una conferencia de energía.

El acuerdo llega en un momento en que Washington está imponiendo altos aranceles tanto a India como a la UE, lo que está alterando los flujos comerciales establecidos y empujando a las principales economías a buscar asociaciones alternativas.

Modi tenía previsto reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, más tarde el martes para anunciar conjuntamente el acuerdo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.