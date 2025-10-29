Lituania extiende cierre de cruces fronterizos con Bielorrusia tras ingreso de globos

Lituania anunció el miércoles que mantendrá cerrados los cruces fronterizos con Bielorrusia durante un mes después de que globos utilizados para contrabandear cigarrillos a través de la frontera causaran repetidas interrupciones en el aeropuerto de la capital, aunque habrá algunas excepciones.

Los dos cruces fronterizos con Bielorrusia fueron cerrados la semana pasada después de que avistamientos de globos provocaran la suspensión del tráfico aéreo en el Aeropuerto de Vilna el viernes, sábado y domingo.

Los funcionarios lituanos consideran la interrupción causada por los globos como un acto deliberado de Bielorrusia, aliada de Rusia. Lituania es miembro de la OTAN y de la Unión Europea en el flanco oriental de la alianza occidental, y limita con el enclave ruso de Kaliningrado, así como con Bielorrusia.

El gabinete de Lituania decidió el miércoles que el cruce en Šalčininkai se cerrará por completo y el paso por el otro, en Medininkai, cerca de Vilna, se restringirá durante el próximo mes, informó la agencia de noticias BNS.

Algunos ciudadanos lituanos y de la UE aún podrán pasar por Medininkai. Los rusos que posean un documento de tránsito que les permita viajar a Kaliningrado también podrán pasar.

"Creemos que estas medidas deberían enviar un mensaje claro a nuestro vecino no tan amistoso, que no está haciendo ningún esfuerzo por abordar el problema", declaró durante la reunión del gabinete el ministro del Interior, Vladislav Kondratovic, según el medio BNS.

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko denunció el martes la decisión de Lituania de cerrar la frontera como una "locura" y parte de una "guerra híbrida" contra su país. Sugirió que Vilna misma necesita combatir el contrabando.

"Si hay globos cargados con cigarrillos volando allí, supongo que necesitan resolver el problema de su lado", dijo. "No vuelan simplemente a la nada; alguien los está recibiendo allí, alguien está interesado en esto. Necesitan rastrear a los responsables y resolver el problema de raíz".

Lukashenko dijo que Bielorrusia se disculparía si se establece su participación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.