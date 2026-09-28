Trabajadores mal pagados que construyen consulado de EEUU en Milán se repartirán pago millonario

La empresa de Estados Unidos que construye el nuevo consulado estadounidense en Milán pagará casi 31 millones de euros (35 millones de dólares) para compensar a trabajadores extranjeros a quienes según fiscales se les pagaba menos de 2 dólares por hora, informaron funcionarios el lunes.

El acuerdo fue firmado por los fiscales de Milán, la multinacional Caddell Construction, con sede en Alabama, y el administrador designado por el tribunal que asumió el control de la obra tras la investigación sobre prácticas laborales explotadoras.

Caddell sigue bajo administración y continúa la investigación penal contra la empresa y dos de sus directivos en Italia, indicaron los fiscales.

Caddell no respondió a una solicitud de comentarios.

La ministra de Trabajo de Italia, Marina Calderone, calificó la investigación como “una de las operaciones más significativas de los últimos años contra la contratación ilegal y la explotación de trabajadores”. El resultado, afirmó, demuestra que el Estado no abandona a los trabajadores vulnerables.

Los sindicatos celebraron el acuerdo y lo describieron como el mayor de su tipo en Europa.

Casi 300 trabajadores identificados hasta ahora recibirán en promedio 50.000 euros (57.000 dólares), y algunos obtendrán hasta 90.000 euros (102.000 dólares) en salarios impagos y compensaciones por daño emocional, señaló Luca Stanzione, secretario general de la filial de Milán de la CGIL, una importante confederación sindical.

“La compensación es un resultado excelente logrado gracias al esfuerzo de los fiscales y los sindicatos”, dijo Stanzione a The Associated Press.

El sindicato de la construcción de la CGIL ha estado ayudando activamente a decenas de trabajadores involucrados en el caso.

Del total, unos 19,7 millones de euros están destinados a pagos directos a los trabajadores, y el resto cubrirá obligaciones con las autoridades de seguridad social de Italia y la inspección laboral.

La mayoría de los trabajadores implicados eran de India, donde fueron reclutados. AP también habló con trabajadores que fueron reclutados a partir de un proyecto de embajada de Caddell en África.

Los fiscales de Milán sostienen que los trabajadores fueron explotados de manera constante. Tras prometerles un salario justo durante el reclutamiento, sus recibos de pago mostraban que recibían menos de 2 dólares por hora y que se les habían descontado ilegalmente los costos de comida y alojamiento. El salario mínimo para los trabajadores de la construcción en Milán comienza en 13,19 euros (más de 15 dólares) por hora.

La obra fue puesta bajo administración judicial para restablecer operaciones legales. El nuevo campus del consulado en Milán se construye en un terreno de 10 acres (40.000 metros cuadrados) en un antiguo campo de tiro, y reemplazará al consulado actual, que está ubicado en un edificio de gran altura.

Por separado, decenas de trabajadores han recibido prestaciones por desempleo, mientras que a 265 se les han concedido permisos especiales de residencia y se están tramitando las solicitudes de los trabajadores restantes, según el Ministerio de Trabajo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.