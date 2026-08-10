Ataque de drones ucranianos deja 12 muertos en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, según autoridades

Un ataque con drones ucranianos contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk dejó 12 muertos y 39 heridos el lunes, informaron las autoridades de la región de Tartaristán.

Ucrania ha atacado instalaciones petroleras rusas con drones de largo alcance casi a diario en los últimos meses. La andanada ha provocado escasez de combustible en Rusia, ha mermado la capacidad de refinado y ha inquietado a la población rusa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dice que es una campaña para obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a sentarse a la mesa de negociaciones y detener su invasión tras más de 4 años.

La ciudad fue objeto de un ataque “masivo” con drones dirigido contra instalaciones industriales y civiles la mañana del lunes, según el servicio de prensa del jefe de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.

Nizhnekamsk está a unos 1.200 kilómetros (750 millas) al este de la frontera con Ucrania y tiene una población de unos 240.000 habitantes. La ciudad es un importante centro de refinado de petróleo, con de dos refinerías y una planta petroquímica.

“Sí damos respuestas totalmente justificadas, y cada ataque ruso tendrá nuestra respuesta. La guerra de Rusia se sentirá cada vez más en su propio hogar, en Rusia”, dijo Zelenskyy a última hora del domingo en redes sociales.

“La única razón por la que esto aún continúa es la falta de voluntad de Rusia para poner fin a esta guerra”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.