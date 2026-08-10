Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Ataque de drones ucranianos deja 12 muertos en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, según autoridades

UCRANIA-GUERRA
UCRANIA-GUERRA (AP)

Un ataque con drones ucranianos contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk dejó 12 muertos y 39 heridos el lunes, informaron las autoridades de la región de Tartaristán.

Ucrania ha atacado instalaciones petroleras rusas con drones de largo alcance casi a diario en los últimos meses. La andanada ha provocado escasez de combustible en Rusia, ha mermado la capacidad de refinado y ha inquietado a la población rusa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dice que es una campaña para obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a sentarse a la mesa de negociaciones y detener su invasión tras más de 4 años.

La ciudad fue objeto de un ataque “masivo” con drones dirigido contra instalaciones industriales y civiles la mañana del lunes, según el servicio de prensa del jefe de Tartaristán, Rustam Minnikhanov.

Nizhnekamsk está a unos 1.200 kilómetros (750 millas) al este de la frontera con Ucrania y tiene una población de unos 240.000 habitantes. La ciudad es un importante centro de refinado de petróleo, con de dos refinerías y una planta petroquímica.

Relacionados

“Sí damos respuestas totalmente justificadas, y cada ataque ruso tendrá nuestra respuesta. La guerra de Rusia se sentirá cada vez más en su propio hogar, en Rusia”, dijo Zelenskyy a última hora del domingo en redes sociales.

“La única razón por la que esto aún continúa es la falta de voluntad de Rusia para poner fin a esta guerra”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in