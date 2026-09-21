El papa recorrerá sus pasos misioneros en Perú y visitará Argentina en noviembre

El papa León XIV volverá sobre sus pasos como sacerdote misionero cuando regrese a Perú en noviembre, en su viaje más largo hasta la fecha, que también lo llevará a Uruguay y Argentina, donde su predecesor argentino, el papa Francisco, nunca volvió.

El Vaticano publicó el lunes el itinerario detallado de la primera visita de León XIV a América Latina como papa. El viaje del 6 al 17 de noviembre será un regreso a casa para el pontífice nacido en Estados Unidos, que también tiene ciudadanía peruana y pasó allí dos décadas como sacerdote y obispo.

Como mostró durante su viaje de abril a cuatro países de África, León, de 71 años, no tiene reparos en cubrir enormes distancias y trabajar hasta altas horas de la noche cuando está de gira. En total, acumulará poco más de 31.000 kilómetros (19.000 millas) de tiempo de vuelo durante el viaje, casi el doble de los 17.000 km (10.000 millas) que recorrió en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

La visita comienza en Uruguay, cuya identidad laica está tan profundamente arraigada que la Navidad es oficialmente el Día de la Familia y la Semana Santa es la Semana de Turismo. Su itinerario incluye una parada en una parroquia de Casavalle, un barrio pobre en las afueras de la capital, azotado por el narcotráfico y la violencia de pandillas.

La escala en Uruguay también permitirá que León esté allí para conmemorar una importante festividad católica el 8 de noviembre, asociada con la patrona del país, Nuestra Señora de los Treinta y Tres.

Francisco nunca fue a su natal Argentina como papa

Después de Uruguay, León llega a Argentina, donde las autoridades esperan que asistan 7 millones de personas. Francisco, quien murió en 2025, desconcertó por igual a amigos y adversarios al no regresar nunca a su tierra natal, después de partir hacia Roma para el cónclave de 2013 que lo eligió papa.

Fue una figura divisiva en su país, tanto como superior jesuita como arzobispo de Buenos Aires, y al parecer no quiso avivar las polémicas del país al no otorgar al partido gobernante de turno los beneficios políticos que conlleva una visita papal.

En Buenos Aires, León se reunirá con el presidente libertario Javier Milei, quien en su momento llamó a Francisco “el representante del maligno en la Tierra”. Los amplios recortes de gasto de Milei han tensado las relaciones con líderes de la Iglesia argentina, que han criticado a su gobierno por anteponer la ortodoxia económica a las necesidades de los pobres.

León visitará el 9 de noviembre el hogar de cuidados Don Orione en Claypole, al sur de Buenos Aires, una institución católica fundada en 1935 que alberga a más de 300 personas con discapacidad. La parada tiene connotaciones políticas, ya que los recortes al financiamiento para discapacidad se han convertido en un punto de conflicto en el programa de austeridad de Milei.

En una conferencia de prensa el lunes, se preguntó a funcionarios argentinos cómo se conciliaban los recortes de gasto de Milei con el énfasis de la Iglesia en la justicia social. El canciller Pablo Quirno afirmó que no había “diferencias fundamentales” entre el gobierno y la Iglesia católica, citó la oposición de Milei al aborto y sostuvo que el mandatario ha reducido la pobreza a la mitad.

León también celebrará su primera misa en Argentina en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, donde San Juan Pablo II encabezó oraciones el 12 de junio de 1982, durante la guerra de Argentina con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Juan Pablo, que también fue en 1987, fue el primer y último papa en visitar el país.

León vuelve a sus raíces en Perú

El punto culminante del viaje de León será, sin duda, su regreso a Perú y especialmente a su diócesis de Chiclayo, donde dará misa en todos sus antiguos lugares habituales. El entonces Robert Prevost fue obispo de Chiclayo de 2014 a 2023, cuando Francisco lo llevó al Vaticano para dirigir la oficina para los obispos.

La noche de su elección, León envió un saludo en español a su “querida diócesis de Chiclayo” desde la logia de la Basílica de San Pedro, y su viaje de regreso deja claro que quiere volver a visitar las iglesias y escuelas donde forjó relaciones profundas como obispo.

Celebrará misa en las Pampas de Pimentel, una extensión de 300 hectáreas (740 acres) frente al océano Pacífico donde se espera que se reúna alrededor de 1 millón de personas. También rezará en una capilla mucho más pequeña pero significativa, dedicada a San Óscar Romero, muy querido entre la clase trabajadora y los pobres por defenderlos frente a la represión del ejército de El Salvador.

La reconstrucción de la capilla fue impulsada durante el tiempo de León como obispo de Chiclayo, y su renovación completa se logró más tarde gracias a los esfuerzos del reverendo Edgar Rimaycuna, secretario personal del papa, quien se unió a él en Roma y ahora es omnipresente a su lado.

León se reunirá con grupos populares en Cusco, en los Andes peruanos. Cusco fue la capital del imperio inca, una ciudad importante del dominio colonial español y hoy sigue siendo un destino cultural relevante, con ruinas que incluyen Machu Picchu. Celebrará misa y rezará en la plaza principal de Cusco, donde en 1781 el héroe indígena Túpac Amaru II fue descuartizado tras la rebelión más significativa contra los españoles durante la época colonial.

Ese mismo día, el 15 de noviembre, también honrará a los pueblos indígenas de Perú al viajar a Pucallpa, en la Amazonía peruana, para celebrar misa.

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DeBre colaboró desde Buenos Aires y Briceño desde Lima.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.