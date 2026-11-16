El presidente de Cabo Verde es reelegido para un segundo mandato, según resultados provisionales

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, ha sido reelegido para un segundo mandato de cinco años al derrotar a otros cinco aspirantes, incluida la primera candidata presidencial mujer en la historia del país, según muestran resultados provisionales.

Neves calificó su reelección como presidente de la nación insular del Atlántico, frente a la costa occidental de África, como “una gran victoria”. La elección estuvo dominada por los temas del alto desempleo y el elevado costo de vida, que han impulsado la emigración desde el país.

Los resultados provisionales mostraron que Neves se impuso con comodidad a sus rivales, al obtener el 63,9% de los votos, mientras que Joana Rosa, la principal candidata de la oposición, consiguió apenas el 31,5% de los sufragios.

Rosa llamó a Neves para reconocer su derrota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.