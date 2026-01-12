El liderazgo de Irán enfrenta presión mientras continúan las protestas: lo que debes saber

El liderazgo de Irán está bajo una presión increíble mientras las mayores protestas en años contra la teocracia islámica sacuden al país.

Los sectores más radicales en el gobierno han amenazado con atacar al ejército de Estados Unidos y al archirrival Israel por su apoyo a los manifestantes, aunque por ahora el presidente estadounidense Donald Trump dice que Irán ha señalado que quiere negociar con Washington.

No hay indicios de que se esté gestando una intervención militar al estilo de Venezuela por parte de Estados Unidos.

Aquí hay un vistazo a la fragilidad en la cima mientras el número de muertos en las protestas aumenta a cientos debido a la represión y las conexiones con el mundo exterior permanecen cortadas.

Los líderes están debilitados por la guerra

El liderazgo y el ejército de Irán quedaron gravemente debilitados tras la guerra de 12 días con Israel en junio y por los ataques aéreos de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares del país durante el conflicto. Varios líderes militares fueron asesinados, las defensas aéreas fueron casi eliminadas y el arsenal de misiles se redujo.

El líder supremo de 86 años, el ayatolá Ali Khamenei, quien ha gobernado desde 1989 y tiene el máximo poder, estuvo fuera de la vista durante días durante y después de la guerra. No tiene sucesor, lo que es una fuente de gran incertidumbre para la teocracia y el pueblo de Irán.

Expertos dicen que el establishment iraní siempre ha tenido pragmáticos que podrían estar dispuestos a ceder ciertas cosas a Washington. “Pero están realmente marginados”, dijo Siavush Randjbar-Daemi, profesor titular en la Universidad de St Andrews en Escocia. “El problema es que encontrar una figura similar a Delcy Rodríguez dentro del establishment iraní es muy difícil”, refiriéndose a la vicepresidenta venezolana convertida en líder interina tras la destitución de Nicolás Maduro, tras la captura de Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente reformista de Irán, Masoud Pezeshkian, tiene poco poder para realizar el tipo de cambios económicos u otros que los manifestantes desean.

Estados Unidos ahora tiene la oportunidad de presionar al liderazgo de Irán en el punto más débil de los 47 años de historia de la República Islámica, dijo Kamran Matin, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex.

Irán tiene pocos amigos

La guerra del año pasado también destacó la disminuida influencia regional de Irán, especialmente después de que Israel apuntara a los aliados armados de Teherán durante la guerra en Gaza: Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen y otros grupos armados en Siria e Irak.

A nivel global, Irán sigue aislado. Un aliado, Rusia, está distraído por su guerra en Ucrania. China, un comprador de petróleo iraní, expresó el lunes su esperanza de que el gobierno y el pueblo iraní “puedan superar las dificultades actuales y mantener la estabilidad nacional”.

Las preocupaciones internacionales siguen siendo altas por el maltrecho programa nuclear de Irán, que Teherán asegura es para fines pacíficos, incluso cuando las potencias occidentales se preocupan por el uranio altamente enriquecido necesario para crear un arma nuclear.

Después de que las negociaciones de Irán con Estados Unidos se estancaron, en septiembre la ONU reimpuso sanciones que congelan los activos iraníes en el extranjero, detienen los acuerdos de armas y penalizan cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas.

La economía está batallando

Las sanciones fueron otro golpe para la economía de Irán. A finales de diciembre, los iraníes que ya intentaban mantenerse a flote vieron cómo la moneda, el rial, se desplomaba a un mínimo histórico de 1,42 millones por dólar estadounidense. Los precios de los alimentos y otras necesidades se dispararon, lo que llevó a comerciantes en los principales mercados de Teherán a salir a las calles.

Esa ira rápidamente se convirtió en un desafío más amplio para la teocracia, y las protestas sin líderes se encendieron en otras ciudades.

Aunque décadas de represión estatal han limitado cualquier grupo de oposición organizado dentro de Irán, los iraníes han recurrido repetidamente a las calles a lo largo de los años arriesgándose a represiones sangrientas cuando sienten que algo que han soportado durante mucho tiempo —como la estricta imposición para las mujeres de usar velos en la cabeza o la inflación aplastante— ha ido demasiado lejos.

Mirando hacia adelante

Muchos iraníes observaron la captura militar de Maduro por parte de Estados Unidos a principios de este mes y se preguntaron si su líder podría ser el próximo.

Pero el domingo, los legisladores estadounidenses buscaron enfriar tales expectativas, incluso después de que Trump prometió repetidamente atacar a Irán si había manifestantes asesinados. El senador Mark Warner, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, señaló a CNN que el descontento popular con el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado de 1953 en Irán derivó en la revolución islámica de 1979 que llevó al poder a la actual teocracia.

“El objetivo principal de Trump es cambiar el comportamiento del régimen iraní, no necesariamente el régimen en sí” con sus amenazas contra Irán en los últimos días, con el objetivo de extraer concesiones en temas como el enriquecimiento nuclear o el alcance de sus misiles, dijo Matin, el analista.

Mientras tanto, no ha habido señales públicas de fracturas significativas emergiendo del gobierno, incluso cuando la presión sobre él crece. No hay grandes rivales políticos esperando. En la diáspora, la oposición está dividida entre varias organizaciones.

Aunque se han visto signos de apoyo entre los iraníes en el país y en el extranjero en los últimos días para el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en 1979, no está claro cuán fuerte o extendido puede ser.

“Los líderes de Irán enfrentan un momento peligroso, pero no son ajenos al caos. El régimen ha sobrevivido a guerras, sanciones y agitación política mediante el uso de la fuerza despiadada, el pragmatismo y la unidad de liderazgo. Sin embargo, las salidas ahora se han reducido significativamente”, dijo Ellie Geranmayeh, subdirectora del programa del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Al igual que otros, Geranmayeh señaló que el cambio vendría mejor de los propios iraníes.

Anna informó desde Lowville, Nueva York, y Simina Mistreanu en Taipéi, Taiwán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.