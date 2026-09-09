Un ataque ruso destrozó la casa de una pareja en vísperas de su boda. Aun así, se casaron

En la víspera de su boda, Liudmyla Ryzhak planchó su vestido delicadamente bordado, extendió una amplia falda de tul blanco y la camisa con motivos tradicionales de su esposo, y luego los colgó en la puerta del dormitorio.

Tras repetidas demoras provocadas por la guerra con Rusia, estaba a solo unas horas de casarse con su pareja, un soldado ucraniano, en una ceremonia en la capital, Kiev.

Pero mientras la pareja dormía, un ataque ruso alcanzó un almacén al otro lado de la calle de su edificio, provocando una onda expansiva a través del apartamento y amenazó con impedir el enlace programado para el martes por la mañana.

La pareja no tardó en sacar su ropa de boda de entre los escombros. Ryzhak tuvo que recuperar su falda de debajo de los restos, sacudiéndose pedazos de vidrio roto.

El ataque siguió a la visita de enviados de EEUU

El ataque ocurrió poco después de que enviados de Estados Unidos visitaron Ucrania el domingo, un viaje que supuso una pausa en los ataques rusos. Luego, la ofensiva con drones y misiles se reanudó. En Kiev se escucharon explosiones durante casi cinco horas durante la noche. Los ataques continuaron durante el martes.

Como muchos otros en la capital, la pareja decidió que los ataques no iban a trastocar sus vidas y siguió adelante con la ceremonia. A ella le había tomado mucho tiempo que su prometido, Leonid Ryzhak, lograra regresar desde las líneas del frente en el este de Ucrania.

“Si Dios me ha concedido seguir viviendo, entonces ¿por qué habría de posponerlo?”, declaró la novia. “Para alguien, se terminó. ¿Y quién puede garantizar que esto no vuelva a pasar mañana? ¿Que mañana no llegará para nosotros? Al menos por ahora, tengo derecho a ser feliz. Tanto él como yo”.

Liudmyla y Leonid se despertaron por la explosión, que reventó las ventanas del apartamento y esparció sus muebles. Una cortina quemada colgaba hecha jirones.

Con los oídos ensordecidos por la detonación, el único pensamiento inmediato de la pareja fue el riesgo de un segundo ataque. Huyeron a un refugio con la hija de Liudmyla, de 6 años, y dos cobayas, pero sin el gato, que se había escondido asustado y no pudieron encontrarlo.

Tuvieron suerte. Cuando se produjo el segundo ataque, ya estaban a salvo. El apartamento quedó inhabitable hasta que se hagan reparaciones.

Una amistad que se convirtió en amor

La pareja se conoció hace tres años a través de amigos en común: eran dos adultos que no buscaban nada serio. Ambos tenían hijos de matrimonios anteriores.

Pero la amistad se fue intensificando. Ella lo apoyó durante sus despliegues en el frente y, poco a poco, la relación creció hasta convertirse en amor. Leonid Ryzhak, que forma parte de un equipo que despliega drones bombarderos en la zona de Pokrovsk, llegó a Kiev para unas vacaciones largamente esperadas una semana y media antes, justo cuando alertas antiaéreas casi constantes y los ataques diurnos comenzaron a alterar la vida en la capital.

Durante seis días seguidos, la pareja acudió a la oficina del registro civil, pero no pudo presentar sus documentos debido a las constantes sirenas antiaéreas.

Cuando por fin lo lograron, les asignaron el 8 de septiembre. Nadie podría haber previsto que su apartamento sufriría graves daños ese mismo día.

No era la primera vez para Liudmyla. Ya había vivido un ataque el 20 de agosto, cuando un bombardeo cortó las líneas de gas y destrozó las ventanas de su casa. Se asustó mucho y durante un tiempo tuvo miedo de regresar.

Con el tiempo, la vida cotidiana la fue llevando de vuelta. La boda se acercaba y los niños tenían que ir a la escuela.

Más ataques mientras esperan en el registro civil

Finalmente, los dos se pusieron su ropa para la boda y se dirigieron a la oficina del registro civil.

Leonid intentó mantener el ánimo. Lo más importante para él, comentó, era que su novia estuviera sonriendo.

“Está bien. Lo superaremos”, afirmó.

Cuando salieron de su departamento, el patio tenía un aspecto casi apocalíptico, con una columna de humo negro elevándose detrás de un parque infantil de colores vivos. Vecinos que retiraban escombros se detuvieron para felicitar a la pareja.

“Deberíamos celebrar todos que sobrevivimos”, respondió Liudmyla.

La pareja llegó a la oficina del registro civil a tiempo, a las 10:40 de la mañana

Leonid llevaba una vyshyvanka, una camisa tradicional ucraniana, bordada con un patrón que coincidía con el del vestido de Liudmyla.

En lugar de unos pantalones de vestir negros, llevaba pantalones militares —no pudo sacar los suyos de entre los escombros— y zapatillas de deporte negras con la suela y los cordones amarillo fluorescente, por el mismo motivo. La falda de tul blanco de Liudmyla tenía pequeños agujeros, apenas visibles, que se hicieron al recuperarla de entre los restos y el vidrio roto.

Poco después de llegar, sonó una sirena: había comenzado otro ataque y la oficina del registro civil cerró por seguridad. La pareja esperó en el patio, sin saber cuánto duraría.

Las explosiones retumbaron cerca mientras la ofensiva alcanzaba distritos aledaños y causaba incendios. Pasaron casi tres horas antes de que terminara la alerta, y la pareja se apresuró a volver a entrar.

Contra todo pronóstico, se convirtieron en marido y mujer

Justo antes de entrar al salón para la ceremonia, se detuvieron e intercambiaron bromas nerviosas.

“Ni siquiera alcancé a terminar las reparaciones en casa”, bromeó Leonid sobre su apartamento ahora destrozado.

“Nunca he tenido un día tan espectacular”, replicó su novia.

La ceremonia siguió su curso mientras el oficiante les decía que “El amor es cuando dos personas se convierten en un equipo”.

Momentos después, estaban oficialmente casados.

“Estamos empezando una nueva vida, porque sobrevivimos”, manifestó Liudmyla. “Probablemente se podría llamar una nueva vida porque hoy pudo haber terminado, y nada de esto habría pasado”.

En otro escenario, “yo no estaría usando este vestido. Alguien estaría eligiendo otra cosa para mí, algo más oscuro”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.