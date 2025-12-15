El exmagnate prodemocracia de Hong Kong Jimmy Lai es condenado en un juicio histórico

Jimmy Lai, un exmagnate de los medios de comunicación de Hong Kong partidario de la democracia y crítico abierto de Beijing, fue condenado en un juicio histórico de seguridad nacional en el tribunal de la ciudad el lunes, lo que podría enviarlo a prisión por el resto de su vida.

Tres jueces aprobados por el gobierno declararon a Lai, de 78 años, culpable de conspirar con otros para coordinarse con fuerzas extranjeras y poner en peligro la seguridad nacional así como de conspiración para publicar artículos sediciosos. Él se declaró no culpable de todos los cargos.

Lai fue arrestado en agosto de 2020 bajo una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing que se implementó tras las masivas protestas antigubernamentales en 2019. Lai ha pasado cinco años bajo custodia, gran parte de ellos en confinamiento solitario, y parece haberse vuelto más frágil y delgado. También ha sido condenado por varios delitos menores relacionados con acusaciones de fraude y sus acciones en 2019.

El juicio de Lai, llevado a cabo sin jurado, ha sido seguido de cerca por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y observadores políticos como un barómetro de la libertad de prensa y la independencia judicial en la excolonia británica, que regresó al dominio chino en 1997.

El tribunal dijo que Lai pasó años conspirando contra Beijing

Leyendo un veredicto de 855 páginas, la jueza Esther Toh dijo que Lai había extendido una "invitación constante" a Estados Unidos para ayudar a derrocar al gobierno chino con la excusa de ayudar a los hongkoneses.

Los abogados de Lai admitieron durante el juicio que él había pedido sanciones antes de que la ley entrara en vigor, pero insistieron en que dejó de hacer estos llamados para cumplir con la ley.

Pero los jueces dictaminaron que Lai nunca vaciló en su intención de desestabilizar al gobernante Partido Comunista Chino, "continuando aunque de una manera menos explícita".

Toh dijo que el tribunal estaba convencido de que Lai era el cerebro de las conspiraciones y que la evidencia de Lai era a veces contradictoria e inestable. Los jueces dictaminaron que la única inferencia razonable de la evidencia era que la única intención de Lai, tanto antes como después de la ley de seguridad, era buscar la caída del Partido Comunista gobernante incluso a costa del pueblo de China y Hong Kong.

"Este era el objetivo final de las conspiraciones y publicaciones secesionistas", escribieron.

Entre los asistentes estaban la esposa y el hijo de Lai, y el cardenal católico romano de Hong Kong, Joseph Zen. Lai asintió hacia su familia antes de ser escoltado fuera de la sala del tribunal.

Su veredicto también es una prueba para los lazos diplomáticos de Beijing. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha planteado el caso con China, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha dicho que su gobierno ve como una prioridad la liberación de Lai, quien es ciudadano británico.

Lai podría enfrentar cadena perpetua

El fundador del ahora desaparecido periódico prodemocracia Apple Daily será sentenciado en una fecha posterior.

El cargo de colusión conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Estaba previsto que las audiencias comenzaran el 12 de enero para que Lai y otros acusados en el caso presenten sus alegaciones para pedir una sentencia más corta.

El Apple Daily, un crítico abierto del gobierno de Hong Kong y de Beijing, se vio obligado a cerrar en 2021 después de que la policía allanara su sala de redacción y arrestara a sus principales periodistas. Las autoridades congelaron sus activos.

Durante el juicio de 156 días de Lai, los fiscales lo acusaron de conspirar con altos ejecutivos de Apple Daily y otros para solicitar a fuerzas extranjeras que impusieran sanciones o bloqueos y participaran en otras actividades hostiles contra Hong Kong o China.

La fiscalía también acusó a Lai de hacer esas peticiones, destacando sus reuniones con el ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el ex secretario de Estado Mike Pompeo en julio de 2019 en el apogeo de las protestas.

También presentó 161 publicaciones, incluidos artículos de Apple Daily, al tribunal como evidencia, así como publicaciones en redes sociales y mensajes de texto.

Lai testificó durante 52 días en su propia defensa, argumentando que no había pedido sanciones extranjeras después de que se impusiera la amplia ley de seguridad en junio de 2020.

Su equipo legal también argumentó a favor de la libertad de expresión.

Preocupaciones de salud planteadas durante el largo juicio

A medida que avanzaba el juicio, la salud de Lai parecía estar deteriorándose.

Los abogados de Lai dijeron al tribunal en agosto que sufría palpitaciones cardíacas. Después del veredicto, el abogado Robert Pang dijo que su cliente está de buen ánimo mientras el equipo legal estudia el veredicto.

Antes del veredicto, su hija Claire dijo a The Associated Press que su padre se ha debilitado y se le han caído algunas uñas y dientes. También dijo que sufrió infecciones durante meses, junto con dolor de espalda constante, diabetes, problemas cardíacos y presión arterial alta.

"Su espíritu es fuerte pero su cuerpo está fallando", dijo.

El gobierno de Hong Kong dijo que no se encontraron anomalías durante un examen médico que siguió a la queja de Lai sobre problemas cardíacos. Agregó este mes que los servicios médicos que se le prestan son adecuados.

El jefe de gobierno de Hong Kong, John Lee, dijo que Lai dañó los intereses fundamentales del país y calificó sus intenciones de maliciosas.

Steve Li, superintendente jefe del Departamento de Seguridad Nacional de la policía de Hong Kong, disputó las afirmaciones sobre el deterioro de la salud de Lai ante el edificio del tribunal.

"La condena de Lai es justicia servida", dijo a los periodistas.

Reino Unido y grupos de derechos critican el resultado, mientras China lo defiende

La secretaria británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo en X que su país condenaba la persecución con motivaciones políticos que resultó en el veredicto de culpabilidad, y afirmó que continuaría pidiendo su liberación.

En Beijing, el portavoz del ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, dijo que China expresó una firme oposición a la difamación del poder judicial de la ciudad por parte de "ciertos países", instándolos a respetar el sistema legal de la ciudad.

Grupos de derechos, incluidos el observatorio global de medios Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, criticaron el veredicto.

"No es un individuo el que ha estado en juicio, es la libertad de prensa misma, y con este veredicto ha sido destrozada", dijo el director general de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Bruttin.

Pero el secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, dijo que el veredicto no tiene nada que ver con la libertad de prensa.

Antes del amanecer, docenas de residentes hicieron fila fuera del edificio del tribunal para conseguir un asiento en la sala del tribunal.

La exempleada de Apple Daily Tammy Cheung llegó a las cinco de la mañana, diciendo que quería saber cómo se encontraba Lai tras los informes sobre su salud.

“Me alivia que este caso al menos pueda concluir pronto”, dijo que sentía que el proceso se estaba apresurando ya que la fecha del veredicto se anunció apenas el viernes pasado.

El periodista de Associated Press Chan Ho-him en Hong Kong contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.